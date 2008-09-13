20 جشن گلریزان در آذربایجان غربی برگزار می شود

جبارباقری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با بیان اینکه 400 نفر با جرایم غیر عمد با 120 میلیارد ریال بدهی در زندان های آذربایجان غربی زندانی هستند افزود: در سال 80 با برپایی یک جشن گلریزان کار خود را آغاز کردیم و در سال جاری نیز قصد داریم با برپایی 18 الی 20 جشن در شهرستان های مختلف استان زندانیان زیادی را آزاد کنیم.

وی در ادامه با اعلام اینکه سال گذشته یک هزار و 800 میلیون ریال کمک مردمی جمع آوری شده بود خاطرنشان کرد: طی یک و نیم سال گذشته 320 نفر زندانی از زندان های استان آزاد شده اند.

رئیس هیئت مدیره ستاد مردمی دیه آذربایجان غربی با اشاره به اینکه هر زندانی الزاماً گناهکار نیست بیان داشت: حدود 40 درصد شکات با پیگیری ها و وساطت همکاران ستاد مردمی دیه استان رضایت می دهند که در واقع می توان گفت بهترین خیرین ما خود شکات هستند.

باقری اظهارداشت: حرکتی که مردم برای کمک به زندانیان آغاز کرده اند در مسئولان دستگاه های اجرایی استان نیز تأثیرگذار است به طوری که شاهد رشد حضور قضات در زندان ها در سال جاری بوده ایم.

از سال 80 تا کنون یک هزار و 130 نفر محکومین جرایم غیر عمد با کمک خیرین از زندان های آذربایجان غربی آزاد شده اند.