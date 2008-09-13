وزیران راه و بهداشت در صحن علنی/ اصلاح آیین نامه داخلی مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس شورای اسلامی این هفته در روزهای یک شنبه ، ‌سه شنبه و چهارشنبه تشکیل جلسه خواهد داد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای پاسخ به سئوال حمید رضا پشنگ نماینده خاش، میرجاوه و نصرت آباد و وزیر راه و ترابری برای پاسخ به سئوال جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه این هفته در صحن علنی مجلس حضور خواهند یافت.

همچنین اخباری مبنی بر وجود دو طرح فوریتی مربوط به انتزاع سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری و تربیت بدنی از معاونت ریاست جمهوری در دستور کار هفتگی مجلس در جلسات هفته پیش رو وجود دارد.

سایر دستور کارهای مجلس به ترتیب اولویت به این شرح است : گزارش شعبه پنجم در مورد اعتبارنامه یعقوب جدگان از حوزه انتخابیه چابهار، کنارک و نیکشهر.گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان ( اعاده شده از شورای نگهبان). گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دو جانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی، جلوگیری،تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا ( یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 16/4/1387 به تصویب رسیده است). گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ( در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت). گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان.گزارش شور اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آرای صادره از هیئت های رسیدگی به تخلفات انضباطی. گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه الحاق به موافقتنامه اصولی بین دولتهای طرفهای موافتنامه چند جانبه اصولی راجع به حمل و نقل بین المللی برای ایجاد دالان اروپا - قفقاز آسیا و موافقتنامه راجع به تامین مالی مشترک دبیرخانه دائمی کمیسیون بین دولتی.گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر. گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری - دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا. گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی.گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه الحاق یک ماده به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده 7 قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 1364.گزارش شور اول کمیسیون عمران در مورد رد لایحه اصلاح تبصره 1 ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان. گزارش شور اول کمیسیون عمران در مورد لایحه الحاق یک تبصره به بند 22 ماده 3 آیین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 1348.گزارش شور اول کمیسیون عمران در مورد لایحه اصلاح بند 1ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384.گزارش شور اول کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور. گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی در مورد طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور. گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی در مورد طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی. گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 1350 و ماده 295 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1351.گزارش شور اول کمیسیون قضایی در مورد لایحه اختصاص نیم درصد حقوق ورودی وصولی به گمرک جمهوری اسلامی ایران.



