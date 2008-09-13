1 میلیون و 300 هزار زائر مناسک حج عمره را به جا آوردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، سعد القرشی معاون رئیس حج و عمره و گردشگری اتاقهای تجاری عربستان اظهار داشت: 500 هزار حج گزار در هفته دوم ماه مبارک رمضان وارد مکه شدند. بر اساس سرشماریهای رسمی کمیته حج و عمره حدود 800 هزار زائر نیز از داخل عربستان راهی مکه شدند تا مناسک حج را در این ایام به جا آورند.

وی افزود: 70 گروه از مکه و مدینه از شرکتها و کمیته های وابسته به وزارت حج نیز خواستار اسکان مناسب زائران خانه خدا هستند.

این در حالی است که امیر منطقه مکه از حضور یک میلیون و نیم نمازگزار در مسجدالحرام در دومین جمعه ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: زائران خانه خدا که از نقاط مختلف عربستان و دیگر کشورها آمده اند، در جوی سرشار از ایمان و معنویت مناسک حج را به جا آوردند.

رئیس پلیس مکه با اشاره به ادای شعائر دینی زائران خانه خدا در محیطی امن، تصریح کرد: به منظور ممانعت از ترافیک و تسهیل در حمل و نقل زائران خانه خدا تدابیری ویژه در نظر گرفته ایم که به وسیله راههای جدید و زیرگذرها از میزان ازدحام جمعیت کاسته ایم.