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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۲۳

طی دهه اول ماه رمضان/

1 میلیون و 300 هزار زائر مناسک حج عمره را به جا آوردند

1 میلیون و 300 هزار زائر مناسک حج عمره را به جا آوردند

رسانه‌های گروهی رسمی عربستان اعلام کردند: در دهه اول ماه مبارک رمضان بیش از یک میلیون و 300 هزار زائر حج عمره را به جا آوردند که پیش بینی می‌شود این تعداد در روزهای باقیمانده ماه مبارک رمضان افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، سعد القرشی معاون رئیس حج و عمره و گردشگری اتاقهای تجاری عربستان اظهار داشت: 500 هزار حج گزار در هفته دوم ماه مبارک رمضان وارد مکه شدند. بر اساس سرشماریهای رسمی کمیته حج و عمره حدود 800 هزار زائر نیز از داخل عربستان راهی مکه شدند تا مناسک حج را در این ایام به جا آورند.

وی افزود: 70 گروه از مکه و مدینه از شرکتها و کمیته های وابسته به وزارت حج نیز خواستار اسکان مناسب زائران خانه خدا هستند.

این در حالی است که امیر منطقه مکه از حضور یک میلیون و نیم نمازگزار در مسجدالحرام در دومین جمعه ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: زائران خانه خدا که از نقاط مختلف عربستان و دیگر کشورها آمده اند، در جوی سرشار از ایمان و معنویت مناسک حج را به جا آوردند.

رئیس پلیس مکه با اشاره به ادای شعائر دینی زائران خانه خدا در محیطی امن، تصریح کرد: به منظور ممانعت از ترافیک و تسهیل در حمل و نقل زائران خانه خدا تدابیری ویژه در نظر گرفته ایم که به وسیله راههای جدید و زیرگذرها از میزان ازدحام جمعیت کاسته ایم.

کد مطلب 748465

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