دانشگاههای علوم پزشکی تهران توان پذیرش ظرفیت مازاد را دارند

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی - مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظرفیت دانشجوی پزشکی در سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی و ایران 415 نفر است که بر اساس مصوبه جدید 10 درصد به این میزان اضافه می شوند.

وی اضافه کرد: ظرفیت دانشگاههای علوم پزشکی در دو سه سال اخیر در رشته پزشکی بر اساس نیاز سنجی بطور میانگین 3 تا 5 درصد اضافه شده است و این 10 درصد افزایش در 3 دانشگاه علوم پزشکی تهران در کل ظرفیت رشته پزشکی در کل کشور (در دانشگاههای دولتی و آزاد) تنها 5/1 درصد افزایش خواهد داشت.

ضیایی خاطرنشان کرد: توان علمی دانشگاههای مادر برای پذیرش این تعداد دانشجوی پزشکی مورد تایید است. همچنین ظرفیت رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در مقطع دکتری حرفه ای بر اساس نیازسنجی تعیین می شود و در زمان نیازسنجی چند درصدی برای تغییرات در ظرفیت در نظر گرفته می شود.

مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی گفت: تنها نگرانی از این افزایش ظرفیت ناگهانی، موضوع رشته پزشکی و افزایش تعداد فارغ التحصیل در 7 سال آینده است که البته این اضافه ظرفیت تاثیر واضحی بر فرصتهای شغلی دانش آموختگان نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: ظرفیت پذیرش در رشته های مقطع دکتری حرفه ای این دانشگاهها در چند سال گذشته به طور مرتب کنترل شده است و اضافه شدن این 10 درصد به منظور پذیرفتن افراد نخبه و دارای رتبه های مناسب است که به دلیل انتخاب رشته نامناسب نتوانسته اند در رشته ای که با رتبه آنها تناسب دارد پذیرفته شوند، صورت گرفته است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: اعمال این توافق به صورت اعلام به دانشگاهها و اعمال از سوی سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.