شعب سازمان توسعه تجارت در خارج از کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، حمید زادبوم افزود: طرح راه اندازی شعب سازمان توسعه تجارت درخارج از کشور به لحاظ قانونی مطابق بند (ی ) ماده 33 برنامه چهارم توسعه است.

وی اضافه کرد: این طرح مرحله تدوین خود را طی کرده و اجرای آن منوط به تصویب هیئت وزیران است که هم اکنون در این مرحله قراردارد.

زادبوم تصریح کرد: طرح استقرار شعب سازمان توسعه تجارت در خارج از کشور می تواند به حضور فعال بخش خصوصی در تجارت کمک کند و رشد و توسعه صادرات ایران به کشورهای هدف را در پی داشته باشد.

مدیر دفتر امور نمایندگی های سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه فواید اقتصادی اجرای این طرح از هزینه های راه اندازی آن بسیار بیشتر خواهد بود، گفت: بسیاری از کشورها پیش از این چنین طرحی را اجرا کرده اند و با فعال کردن پرسنل سازمان توسعه تجارت در خارج از کشور ،موفقیت های مطلوبی درتجارت به دست آورده اند.

وی افزود: به عنوان مثال، کشورهای برزیل 193، نروژ 200، ژاپن 780، فنلاند 240، سوئد 235، مکزیک 88 پرسنل فعال سازمانهای توسعه تجارت در خارج از کشور دارند که این آمار نشان می دهد کشورمان باید به فعال کردن رایزنان بازرگانی و شعب سازمان توسعه تجارت در خارج از کشور توجه ویژه ای داشته باشد.

زادبوم در پاسخ به سئوالی در خصوص نحوه همکاری شعب سازمان توسعه تجارت در خارج از کشور با رایزنان بازرگانی مستقر در آن کشور گفت: درکشورهایی که رایزن بازرگانی داشته باشیم ، مسئولیت شعبه به آنها سپرده می شود.