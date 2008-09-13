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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۳۶

انتخابات شورایاری ها در محلات 13 گانه منطقه هشت برگزار شد

انتخابات شورایاری ها در محلات 13 گانه منطقه هشت برگزار شد

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه هشت از حضور گسترده شهروندان در سومین دوره انتخابات شورایاری های محلات تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، والی الله صدیقی فر با اشاره به برگزاری سومین دوره انتخابات شورایاری ها که روز گذشته در تعدادی از مناطق 22 گانه شهر تهران برگزار شد ، افزود: ساکنان منطقه هشت نیز برای انتخاب معتمدین محله هاب خود به پای صندوق های رای رفتند.

وی از برگزاری این انتخابات در سطح محلات 13 گانه منطقه هشت خبر داد و گفت: تجربه گذشته شورایاری ها نشان داد که مدیریت شهری توانست با همکاری و همدلی شورایاران ب مشکلات و مطالبات مردم در محلات دست یابد و در جهت رفع آنها گامهای موثری را بر دارد.

صدیقی فر ضمن تقدیر و تشکر از شهروندان خوب منطقه هشت که حضور پرشوری در پای صندوق ها رای داشتند ، افزود: امیدواریم معتمدین محله ها در سومین دوره تشکیل شورایاری ها بتوانند در انتقال خواسته ها و نیازهای شهروندان به مدیران منطقه ای و شهری ، بیش از پیش تلاش کنند.

معاون شهردار منطقه هشت در پایان از همکاری و همدلی ائمه جماعات ، هیات امنای مساجد ، بسیج و سایر دست اندرکاران برگزاری هرچه باشکوه تر این انتخابات محلی ، تقدیر و تشکر کرد.

کد مطلب 748474

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