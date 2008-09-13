توافق ایران و عراق برای ترسیم مرزهای مشترک بر اساس توافقنامه 1975

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، منوچهر تسلیمی سخنگوی سفارت ایران در بغداد در کنفرانس مطبوعاتی که دو روزگذشته در محل سفارت در بغداد برگزار شد، گفت : هیئت عراقی که اخیرا به تهران سفر کرده بود، به نتایج مثبتی دست یافت.

به گفته تسلیمی دو طرف ایرانی و عراقی در مذاکرات اخیر خود بر بازگشت به توافقنامه 1975 برای تسرسیم مرزهای مشترک به توافق رسیدند.

این درحالی است که " محمد الحاج حمود " رئیس هیئت مذاکره کننده عراقی با طرف ایرانی به منظور بررسی موضوع ترسیم مرزهای مشترک اخیرا اعلام کرد : دو طرف ایرانی و عراقی بعد از سه روز مذاکره مستقیم درباره ترسیم مرزهای خشکی و آبی به توافق رسیدند.

همچنین در این مذاکرات درباره برگزاری نشست گسترده مسئولان مرزی دو طرف در استان واسط در ماه ژانویه آتی نیز توافقاتی به عمل آمد.

رئیس هیئت عراقی دراین باره گفت : مذاکراتی درباره شروط کار ، زمان و دستمزدها و مسئله امنیت به منظور ایجاد علائم مرزی در 1400 کیلومتر از مرزهای مشترک انجام شد و به این ترتیب این توافقات بعد از عید فطر اجرایی می شود.

منوچهر تسلیمی در عین حال با رد ادعاهایی مبنی بر اینکه ایران از گروه های خاصی در عراق حمایت می کند، تصریح کرد: از بغداد و واشنگتن خواستیم تا درباره این ادعاهای موجود اسناد و مدارک مستدل و موثق که ثابت کننده این ادعا باشد، ارائه دهند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد : تاکنون هیچ مدرکی که دال بر این ادعا باشد، به دست نیامده است.

سخنگوی سفارت ایران در عراق با اشاره به حضور گروهک تروریستی منافقین در عراق گفت : این گروهک یک گروهک تروریستی است و دولت عراق حق دارد که خاک خود را مطالبه کند و بر همه خاک عراق مسلط باشد.