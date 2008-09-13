توسعه مکانیزاسیون در 30 هزار هکتار از اراضی برنج کشور

عباسعلی پاکنژاد در گفتگو با مهر گفت: شناسایی و توسعه ماشینها و فناوری های نوین درمکانیزاسیون کشاورزی از برنامه های سال جاری این مرکزاست، به نحوی که مرکز به عنوان بخش تخصصی نسبت به شناسایی مراحلی از عملیات فرآیند تولید محصولات کشاورزی که تاکنون مکانیزاسیون درآنها رسوخ نکرده، اقدام نموده و با بررسیهای فنی و تخصصی نسبت به انتخاب ماشین مناسب جهت تبدیل این عملیات از شیوه های سنتی و هزینه بربه شیوه های مکانیزه و اقتصادی عمل نموده است.

سرپرست مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برداشت سنتی پیاز در کشوراظهارداشت: مرکز توسعه مکانیزاسیون با بررسی فنی وتخصصی نسبت به شناسایی ماشین برداشت پیاز در سال جاری اقدام کرده و در حال حاضر به کارگیری آن در استان هرمزگان، با کاهش هزینه 40 تا 50 درصدی تولید پیازهمراه بوده است.

وی با تاکید بر حمایت از تامین ماشینهای کشاورزی تصریح کرد: توسعه ماشینها و فناوری های نوین در برداشت محصولاتی همچون پنبه، بادام زمینی، حبوبات و درختان میوه دنبال می شود و در گام نخست به صورت الگویی در بخشی از کشور اجرا خواهد شد و سپس به صورت فشرده در کل کشور توسعه می یابد.

پاکنژاد از وظایف اصلی این مرکز را برنامه ریزی فنی و تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی در محصولات عمده و اساسی در زیربخش زراعت و باغبانی دانست و افزود: دراین خصوص باید درابتدا نسبت به مطالعه و بررسی بذورمکانیزاسیون در کلیه مراحل خاک ورزی اقدام شود، که هر ساله به کمک شاخصهای مختلف موجود در مکانیزاسیون کشاورزی این مهم به منظور شناخت تنگناهای موجود درهر یک از مراحل کاشت، داشت و برداشت مورد تجزیه و تحلیل واقع می شود و برنامه ریزی های لازم اندیشیده می شود.

طرحهای در دست بررسی

وی درارتباط با ساماندهی واحدهای مکانیزاسیون در کل کشوراعلام کرد: ساماندهی یکی از راه های ارتقای بهره وری در کاربری ماشین آلات کشاورزی به صورت تخصصی و حرفه ای در قالب واحدهای مکانیزاسیون یا تشکلهای ارائه دهنده خدمات مکانیزه است، به نحویکه امکان توسعه مکانیزاسیون در سطح وسیعی از مزارع و باغات کشور فراهم می شود.

به گفته پاکنژاد مرکز توسعه مکنیزاسیون با ایجاد تمهیدات قانونی، بخشنامه ای، مالی و یارانه ای موجبات ایجاد و توسعه واحدهای مکانیزاسیون و تشکلهای ارائه دهنده خدمات مکانیزه در کشور را فراهم می کند.

وی با اشاره به ایجاد انجمنها و کانونهای واحدهای صنفی مکانیزاسیون و هدفمند کردن یارانه خرید ماشینهای کشاورزی به عنوان طرحهای دردست بررسی مرکزدر سال جاری بیان کرد: یکی دیگراز طرحهای مهم و دردست اقدام این مرکز در سال جاری طرح توسعه مکانیزاسیون برنج است، که با توجه به عدم توسعه مکانیزاسیون در شالیزارهای کشور باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در شرایط کنونی از سطح 620 هزار هکتار مزارع برنج کشور تنها 4 درصد آن به صورت ماشینی مورد نشاءکاری واقع می شوند و 96 درصد مابقی به شکل سنتی و به کمک نیروهای کارگری و دستی است، که تبعات منفی بی شماری از جمله بیماری های رماتیسمی و قارچی شالیکاران، کاهش تولید محصول، افزایش ضایعات و هزینه های کارگری را به دنبال دارد، که کلیه این عوامل در قیمت نهایی محصول تاثیر می گذارد.

وی با بیان مطلب فوق تصریح کرد: در طرح جامع 11 ساله برنج تلاش شده تا با تامین منابع و حمایتهای لازم در قالب پرداخت یارانه مستقیم به کشاورزان موجبات توسعه مکانیزاسیون سالانه 30 هزارهکتارازاراضی کشور میسر شود.

پاکنژاد در پایان از دیگر طرحهای در دست بررسی این مرکز در سال جاری را طرحهای الگویی پروژه توسعه و تقویت و طرحهای مکانیزاسیون برداشت محصولات زیتون و پسته اعلام کرد.