جهان در 13 سپتامبر:

- 1923: کودتای نظامی در اسپانیا به رهبری ژنرال "پریمو دی ریورا" منجر به روی کار آمدن حکومت دیکتاتوری هفت ساله شد.

- 1940: جنگ جهانی دوم؛ نیروهای ایتالیا ارتش انگلیس در مصر را هدف قرار دادند.

- 1943: "چای کای چک" رئیس جمهور چین شد.

- 1947: "جواهر لعل نهرو" نخست وزیر هند پیشنهاد کرد که به منظور توقف درگیری مسلمانان و هندوها، میان هند و پاکستان تبادل جمعیت صورت گیرد.

- 1991: واشنگتن و مسکو با توقف حمل سلاح به افغانستان موافقت کردند.

- 1993: امضای توافقنامه [تشکیل] حکومت خودگردان در غزه و اریحا در واشنگتن

- 1999: انفجار در یکی از ساختمان های مسکو منجر به کشته شدن 119 نفر شد.

- 2001: "کالین پاول" وزیر امور خارجه آمریکا، "اسامه بن لادن" را به برنامه ریزی برای حملات 11 سپتامبر متهم کرد.

- 2003: سازمان ملل متحد مجازات های تحمیلی بر لیبی را لغو کرد. این مجازاتها از سال 1992 آغاز شده بود.