به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین طائب در این مراسم که در پایان اولین دوره تخصصی مداحی برگزار شد با اشاره به نقش تبلیغی مداحان گفت: شناخت و آگاهی هرچه بیشتر مردم ازانقلاب و اسلام روند حرکت این انقلاب را شتاب می بخشد ومداحان باید در این مسیر جلودار باشند.

وی با طرح این سئوال که مداحان باید به چه نیازی از جامعه پاسخ دهند، اظهار داشت: مداحان رزمنده و بسیجی باید در تبلیغ دین اسلام تلاش کنند و مبانی انقلاب اسلامی را به خوبی برای مخاطبین خود تبیین نمایند.

وی با اشاره به اینکه با گذشت سه دهه از حرکت انقلاب اسلامی حرکت آفندی در اردوگاه اسلام قوت گرفته، افزود: برنامه های دشمنان اسلام یکی پس از دیگری با شکست مواجه می شود و برای عقب نشینی از مواضعش به هر تلاش و کوششی پناه می برد.

طائب درپایان اظهاراتش شبکه مداحان را رسانه ای دانست که می توانند بیشترین تاثیرگذاری رسانه ای را بر مخاطبان خود داشته باشند.