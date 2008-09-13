  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۴۰

واکنش به افزایش ظرفیت کنکور /

خوابگاه برای ظرفیت جدید نداریم / حاضر به پذیرش رتبه های زیر 200 هستیم

خوابگاه برای ظرفیت جدید نداریم / حاضر به پذیرش رتبه های زیر 200 هستیم

رئیس دانشگاه صنعتی شریف پس از تصمیم سازمان سنجش مبنی بر افزایش ظرفیت برخی رشته های این دانشگاه در پاسخ به اعتراض کنکوریها گفت: دانشگاه صنعتی شریف در حالت عادی کمبود خوابگاه دارد بنابراین اگر اسامی جدیدی برای ثبت نام در دانشگاه صنعتی شریف اعلام شود از نظر خوابگاه با مشکل مواجه می شویم.

دکتر سعید سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: "در جریان کنکور امسال یک عده تهرانی تنبل آمده اند دانشگاههای درجه یک و یک عده شهرستانی قوی آنجایی که می خواستند قبول نشده اند."

وی اضافه کرد: "دانشگاه صنعتی شریف در رفع بحرانی که پیش آمده می تواند به سازمان سنجش و دولت کمک کند و در این راستا اعلام کردیم هر داوطلبی با رتبه زیر 200 کشوری قصد ورود به صنعتی شریف را داشته اما در اعلام نتایج کنکور به دانشگاه دیگری معرفی شده است را می پذیریم." 

رئیس دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد: "اگر دانشگاه مبدا بپذیرد، دانشگاه صنعتی شریف به عنوان دانشگاه مقصد با ثبت نام رتبه های زیر 200 کشوری مشکلی ندارد."

سهراب پور افزود: "امسال نیز مانند هر سال حدود 850 دانشجوی جدید برای ثبت نام در مقطع کارشناسی به دانشگاه صنعتی شریف معرفی شده است."

کد مطلب 748496

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها