خوابگاه برای ظرفیت جدید نداریم / حاضر به پذیرش رتبه های زیر 200 هستیم

دکتر سعید سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: "در جریان کنکور امسال یک عده تهرانی تنبل آمده اند دانشگاههای درجه یک و یک عده شهرستانی قوی آنجایی که می خواستند قبول نشده اند."

وی اضافه کرد: "دانشگاه صنعتی شریف در رفع بحرانی که پیش آمده می تواند به سازمان سنجش و دولت کمک کند و در این راستا اعلام کردیم هر داوطلبی با رتبه زیر 200 کشوری قصد ورود به صنعتی شریف را داشته اما در اعلام نتایج کنکور به دانشگاه دیگری معرفی شده است را می پذیریم."

رئیس دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد: "اگر دانشگاه مبدا بپذیرد، دانشگاه صنعتی شریف به عنوان دانشگاه مقصد با ثبت نام رتبه های زیر 200 کشوری مشکلی ندارد."

سهراب پور افزود: "امسال نیز مانند هر سال حدود 850 دانشجوی جدید برای ثبت نام در مقطع کارشناسی به دانشگاه صنعتی شریف معرفی شده است."