طالبان با پیشنهاد رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "ذبیح الله مجاهد" سخنگوی طالبان در تماس با خبرنگاران گفت که فعلا کشور در اشغال نیروهای خارجی است و مبارزه مسلحانه با این نیروها ادامه خواهد داشت .

مجاهد در ادامه با انتقاد از "حامد کرزای" رئیس جمهور و "عبدالرحیم وردک" وزیر دفاع افغانستان گفت : اختیار کشور در دست نیروهای خارجی است. طالبان زمانی در انتخابات شرکت خواهند کرد که افغانستان آزاد و مستقل باشد.

"عزیز لودین" رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز پنجشنبه در نشستی در کابل از همه مخالفان از جمله ملاعمر رهبر طالبان خواسته بود تا به جای تخریب در کشور در انتخابات ، شرکت کنند.

پیش از این قرار بود، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خرداد ماه سال آینده برگزار گردد، اما بر اساس تصمیم جدید این انتخابات در تاریخ 18 مهر ماه سال آینده برگزاری می شود.

