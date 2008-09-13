صادارت محصولات دامی استان مرکزی به خارج از کشور به 20 میلیارد ریال رسید

دکتر سید سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک در این باره افزود: این محصولات شامل 182 هزار کیلوگرم اجزای مرغ، 12 هزار و 200 کیلوگرم عسل، 13 عدد تروفه شکار، 432هزار و 351 جلد سالامبور گوسفندی، 75 هزار و 794 قطعه ماهی آکواریمی و 31 هزار قطعه پولت تخمگذار بوده است.

وی افزود: این محصولات به کشورهای تایلند، اسپانیا، آلمان، هلند، بحرین، ایتالیا، ترکیه، قطر، عمان، عراق و ترکمنستان صادر شده است.

دکتر حسینی خاطر نشان کرد: استان مرکزی یکی از مراکز مهم تولید پروتئین در کشور است چنانکه استان دارای بیش از چهار میلیون و 600 هزار واحد دامی، 35 میلیون جوجه ریزی سالیانه در 700 واحد مرغداری، 23 واحد کشتارگاهی دام و طیور، یک هزار و 900 مرکز عرضه فرآورده های پروتئینی، 62 هزار کلنی زنبور عسل، 70 مرکز جمع آوری شیر، 12 کارگاه بسته بندی و سردخانه های فرآورده های خام دامی، 17 کارخانه و شرکتهای دارویی است.

وی یادآور شد: استان مرکزی با 89/1 درصد وسعت کشور و با در اختیار داشتن 86/3 درصد واحدهای دامی کل کشور به طور متوسط 9/3 درصد شیر خام، 9/5 درصد گوشت قرمز، 1/4 درصد گوشت مرغ و 7/1 درصد عسل کشور و روزانه بازارهای استان و خارج از آن را تامین می کند.