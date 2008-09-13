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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۰۰

صادارت محصولات دامی استان مرکزی به خارج از کشور به 20 میلیارد ریال رسید

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی استان مرکزی گفت: صادارت محصولات دامی استان مرکزی به خارج از کشور از ابتدای امسال تاکنون به بیش از 20 میلیارد ریال رسید.

دکتر سید سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک در این باره افزود: این محصولات شامل 182 هزار کیلوگرم اجزای مرغ، 12 هزار و 200 کیلوگرم عسل، 13 عدد تروفه شکار، 432هزار و 351 جلد سالامبور گوسفندی، 75 هزار و 794 قطعه ماهی آکواریمی و 31 هزار قطعه پولت تخمگذار بوده است.

وی افزود: این محصولات به کشورهای تایلند، اسپانیا، آلمان، هلند، بحرین، ایتالیا، ترکیه، قطر، عمان، عراق و ترکمنستان صادر شده است.

دکتر حسینی خاطر نشان کرد: استان مرکزی یکی از مراکز مهم تولید پروتئین در کشور است چنانکه استان دارای بیش از چهار میلیون و 600 هزار واحد دامی، 35 میلیون جوجه ریزی سالیانه در 700 واحد مرغداری، 23 واحد کشتارگاهی دام و طیور، یک هزار و 900 مرکز عرضه فرآورده های پروتئینی، 62 هزار کلنی زنبور عسل، 70 مرکز جمع آوری شیر، 12 کارگاه بسته بندی و سردخانه های فرآورده های خام دامی، 17 کارخانه و شرکتهای دارویی  است.

وی یادآور شد: استان مرکزی با 89/1 درصد وسعت کشور و با در اختیار داشتن 86/3 درصد واحدهای دامی کل کشور به طور متوسط 9/3 درصد شیر خام، 9/5 درصد گوشت قرمز، 1/4 درصد گوشت مرغ و 7/1 درصد عسل کشور و روزانه بازارهای استان و خارج از آن را تامین می کند.

 

کد مطلب 748502

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