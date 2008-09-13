به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، شهاب ‌الدین صدر شامگاه دیروز در جمع پزشکان خراسان رضوی در تالار پذیرایی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: بیمه‌های کشور به دلیل ناتوانی خود وارد مقوله سلامت نمی‌شوند.

صدر تصریح کرد : همچنین بسیاری از اتفاقات سلامت در کشور ناشی از ارائه نسخه توسط سازمان‌های پزشکی جهانی بوده است که بیمارستان‌های دولتی درخواست تخصیص یک هزار و 600 میلیارد تومان از مجلس کرده‌اند.

صدر خاطر نشان کرد: مشکل کنونی سلامت کشور، بخش خصوصی نیست، زیرا مردم 80 تا 90 درصد از خدمات بستری را از بیمارستان‌های دولتی و عمومی می‌گیرند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: اگر مفهوم سلامت در کشور تبیین شود، نباید در اولویت بندی های سازمان برنامه و بودجه سابق و مدیریت برنامه‌ریزی فعلی، موضوع شانزدهم کشور باشد.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور افزود: اگر تعرفه‌هایی که دولت تعیین کرده، اعمال شود، باید یک هزار و 400 میلیارد تومان بودجه اختصاص داد.

وی اظهار داشت : ساختار سلامت در کشور با مشکلاتی مواجه است؛ به طوری که دستگاهی که باید پاسخگو باشد دارای اختیار نیست و هم اینک مجلس، قوه قضاییه معتقد به وجود اختلال در نظام سلامت کشور هستند.

وی تاکید کرد :باید یک مفهوم و نگاه کامل، شامل و جامع در امر سلامت در کشور ایجاد شود و تا زمانی که نگاه جامع وجود نداشته باشد، مسائل سلامت در کشور به صورت تک بعدی دنبال می‌شود.

صدر تصریح کرد : تشکیل وزارت رفاه یک کار اشتباه بوده و باعث از هم پاشیدگی کارها و مشکلات در امر سلامت به دلیل وجود دو نگاه و اطلاعات در وزارت بهداشت و وزارت رفاه شد.