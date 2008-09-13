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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۰۶

بیمه‌های کشور به دلیل ناتوانی خود وارد مقوله سلامت نمی‌شوند

بیمه‌های کشور به دلیل ناتوانی خود وارد مقوله سلامت نمی‌شوند

مشهد - خبر گزاری مهر: رئیس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: بیمه‌های کشور به دلیل ناتوانی خود وارد مقوله سلامت نمی‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، شهاب ‌الدین صدر شامگاه دیروز در جمع پزشکان خراسان رضوی در تالار پذیرایی دانشگاه فردوسی مشهد  افزود: بیمه‌های کشور به دلیل ناتوانی خود وارد مقوله سلامت نمی‌شوند.

صدر تصریح کرد : همچنین بسیاری از اتفاقات سلامت در کشور ناشی از ارائه نسخه توسط سازمان‌های پزشکی جهانی بوده است که بیمارستان‌های دولتی درخواست تخصیص یک هزار و 600 میلیارد تومان از مجلس کرده‌اند.

صدر خاطر نشان کرد: مشکل کنونی سلامت کشور، بخش خصوصی نیست، زیرا مردم 80 تا 90 درصد از خدمات بستری را از بیمارستان‌های دولتی و عمومی می‌گیرند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود:  اگر مفهوم سلامت در کشور تبیین شود، نباید در اولویت بندی های سازمان برنامه و بودجه سابق و مدیریت برنامه‌ریزی فعلی، موضوع شانزدهم کشور باشد.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور افزود: اگر تعرفه‌هایی که دولت تعیین کرده، اعمال شود، باید یک هزار و 400 میلیارد تومان بودجه اختصاص داد.

وی اظهار داشت : ساختار سلامت در کشور با مشکلاتی مواجه است؛ به طوری که دستگاهی که باید پاسخگو باشد دارای اختیار نیست و هم اینک مجلس، قوه قضاییه معتقد به وجود اختلال در نظام سلامت کشور هستند.

وی تاکید کرد :باید یک مفهوم و نگاه کامل، شامل و جامع در امر سلامت در کشور ایجاد شود و تا زمانی که نگاه جامع وجود نداشته باشد، مسائل سلامت در کشور به صورت تک بعدی دنبال می‌شود.

صدر تصریح کرد : تشکیل وزارت رفاه یک کار اشتباه بوده و باعث از هم پاشیدگی کارها و مشکلات در امر سلامت به دلیل وجود دو نگاه و اطلاعات در وزارت بهداشت و وزارت رفاه شد.

کد مطلب 748505

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