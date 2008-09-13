بازی کامپیوتری آمریکایی خشم مسلمانان بریتانیا را برانگیخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، محد شفیق مدیر اجرایی بنیاد رمضان مستقر در بریتانیا طی بیانیه ای در پایگاه اینترنتی این بنیاد اعلام کرده است : ترغیب کودکان و جوانان برای کشتن مسلمانان غیرقابل قبول، بی معنا و کاملا اهانت آمیز است.

این بازی در ماه ژانویه توزیع شده اما اخیرا پس از آنکه برخی از وبلاگهای مشهور بریتانیایی به تبلیغ آن پرداختند در این کشور به محبوبیت دست یافته است.

یکی از سازمانهای برجسته جوانان مسلمان در بریتانیا این بازی را عامل ترویج خشونت و انزجار نژادی دانست.

بنیاد رمضان از مقامات و فراهم کنندگان خدمات اینترنتی خواست علیه چنین بازیهایی وارد عمل شده و این سایت را از فهرست خدمات خود خارج کنند چرا که این بازی خشونت علیه مسلمانان و توجیه قتل مسلمانان را ترویج و تبلیغ می کند.

