وزیر دفاع روسیه با هدف گسترش همکاری نظامی به هند می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، قرار است " آناتولی سردیوکف" به همراه " ای کی آنتونی" همتای هندی خود ریاست نشست دو روزه کمیسیون بین دولتی روسیه و هند برای همکاری نظامی و فنی را بر عهده داشته باشند.

بر پایه این گزارش، پیش بینی می شود که شرکت کنندگان درباره اجرای یک برنامه مشترک برای همکاری نظامی و فنی تا سال 2010 و آمادگی ها برای تمدید این مدت بحث و تبادل نظر کنند.

جلسات این کمیسیون هر ساله و به تناوب بین پایتختهای هر دو کشور ( مسکو و دهلی نو) برگزار می شود.

از سوی دیگر، چندی پیش نیروی هوایی هند از امضای قراردادی با روسیه برای دریافت 80 بالگرد چندمنظوره Mi-17 Hip-H خبر داد.