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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۳۹

وزیر دفاع روسیه با هدف گسترش همکاری نظامی به هند می رود

یک مقام دفاعی هند روز گذشته از سفر رسمی وزیر دفاع روسیه به دهلی نو در 28 تا 30 سپتامبر ( 7 تا 9 مهرماه) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، قرار است " آناتولی سردیوکف" به همراه " ای کی آنتونی" همتای هندی خود ریاست نشست دو روزه کمیسیون بین دولتی روسیه و هند برای همکاری نظامی و فنی را بر عهده داشته باشند.

بر پایه این گزارش، پیش بینی می شود که شرکت کنندگان درباره اجرای یک برنامه مشترک برای همکاری نظامی و فنی تا سال 2010 و آمادگی ها برای تمدید این مدت بحث و تبادل نظر کنند.

جلسات این کمیسیون هر ساله و به تناوب بین پایتختهای هر دو کشور ( مسکو و دهلی نو) برگزار می شود.

از سوی دیگر، چندی پیش نیروی هوایی هند از امضای قراردادی با روسیه برای دریافت 80 بالگرد چندمنظوره Mi-17 Hip-H خبر داد.

 

کد مطلب 748515

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