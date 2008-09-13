نوشاد عالمیان به کمپ تمرینی نخبگان تنیس روی میز جهان دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، کشور سوئد از اول مهرماه میزبان برترین های تنیس روی میز جهان در رده سنی جوانان خواهد بود. پینگ پنگ بازان نخبه و منتخب فدراسیون جهانی تنیس روی میز (ITTF) به مدت یک ماه در کمپ تمرینی سوئد تمرینات خود را درکنار یکدیگر دنبال خواهند کرد.

"پیتر کارسون" قهرمان پیشین سوئد در سطح جهان به عنوان مربی پینگ پنگ بازان منتخب ITTF معرفی شده است. نوشاد عالمیان نیز به عنوان تنها بازیکن ایرانی دعوت شده به این کمپ تمرینی اواخر شهریورماه عازم "هلسینگ بورگ" می شود تا از اول مهرماه تمرینات خود را زیر نظر مربی جدیدش آغاز کند.

جمیل لطف الله نسبی مربی تیم تنیس روی میز نوجوانان ایران نوشاد عالمیان را در این سفر همراهی خواهد کرد.