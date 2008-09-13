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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۳۵

گزارش فعالیتهای هسته ای لیبی به شورای حکام ارائه شد

گزارش فعالیتهای هسته ای لیبی به شورای حکام ارائه شد

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش خود درباره فعالیتهای هسته ای لیبی را به شورای حکام ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در این گزارش 13 صفحه ای به موضوع غنی سازی و نیز فعالیتهای هسته ای نظامی در لیبی پرداخته شده است .

در این زمینه با اشاره به اینکه از سال 1984 همکاری لیبی با "عبدالقدیر خان " دانشمند هسته ای پاکستان آغاز شده ، روند این همکاری طی سالهای پس از آن نیز تشریح شده است .

بر اساس این گزارش، در پی این همکاریها اولین مرحله موفقیت آمیز از آزمایش یک مجموعه از سانتریفوژ در سال 2000 در لیبی انجام شده که این رویداد نیز در ارتباط و همکاری نزدیک با شبکه عبدالقدیر خان بوده است .

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بخشی از گزارش خود درباره فعالیت هسته ای لیبی می نویسد : در سالهای 2001 تا 2002 لیبی اسناد مربوط به طراحی نظامی هسته ای و تولید آن را از این شبکه ( شبکه عبدالقدیر خان ) دریافت کرده، اما تحقیقات آژانس حاکی از آن است که لیبی ظرفیت لازم را برای طراحی یا تولید تجهیزات هسته ای نظامی به دست نیاورده است .

این گزارش در نشست عادی شورای حکام که از اول مهر ماه به مدت یک هفته در وین برگزار می شود، بررسی خواهد شد.

کد مطلب 748521

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