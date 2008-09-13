گزارش فعالیتهای هسته ای لیبی به شورای حکام ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در این گزارش 13 صفحه ای به موضوع غنی سازی و نیز فعالیتهای هسته ای نظامی در لیبی پرداخته شده است .

در این زمینه با اشاره به اینکه از سال 1984 همکاری لیبی با "عبدالقدیر خان " دانشمند هسته ای پاکستان آغاز شده ، روند این همکاری طی سالهای پس از آن نیز تشریح شده است .

بر اساس این گزارش، در پی این همکاریها اولین مرحله موفقیت آمیز از آزمایش یک مجموعه از سانتریفوژ در سال 2000 در لیبی انجام شده که این رویداد نیز در ارتباط و همکاری نزدیک با شبکه عبدالقدیر خان بوده است .

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بخشی از گزارش خود درباره فعالیت هسته ای لیبی می نویسد : در سالهای 2001 تا 2002 لیبی اسناد مربوط به طراحی نظامی هسته ای و تولید آن را از این شبکه ( شبکه عبدالقدیر خان ) دریافت کرده، اما تحقیقات آژانس حاکی از آن است که لیبی ظرفیت لازم را برای طراحی یا تولید تجهیزات هسته ای نظامی به دست نیاورده است .

این گزارش در نشست عادی شورای حکام که از اول مهر ماه به مدت یک هفته در وین برگزار می شود، بررسی خواهد شد.