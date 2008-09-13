  1. سیاست
  2. سایر
۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۲۰

مصباحی مقدم به مهر خبر داد:

تصویب لایحه" هدفمند کردن یارانه ها " در دولت

تصویب لایحه" هدفمند کردن یارانه ها " در دولت

رئیس کمیسیون ویژه بررسی کننده طرح تحول اقتصادی از تصویب لایحه"هدفمند کردن یارانه ها"در دولت خبر داد و گفت: ارائه چنین لایحه ای از سوی دولت به مجلس نشان دهنده جدی گرفتن همکاری قوه مجریه با قوه مقننه است.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز خرسندی از تصمیم دولت برای ارائه لایحه"هدفمند کردن یارانه ها"، اظهار داشت: این اقدام بیانگر این است که دولت در رویکرد تعامل با مجلس و کسب مجوز از قوه مقننه جدی است.

وی با بیان اینکه این لایحه شب گذشته در دولت به تصویب رسیده است،افزود:علی القاعده این لایحه ظرف امروز یا فردا به مجلس  ارائه خواهد شد.

مصباحی مقدم همچنین در پاسخ به این سئوال که با بررسی لایحه "هدفمند کردن یارانه ها" تکلیف طرح نمایندگان مجلس مبنی بر " نظارت و هماهنگی در هدفمند کردن یارانه ها" چه خواهد شد، گفت: هر دو مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

وی خاطرنشان کرد: البته ممکن است، لایحه دولت محور قرار گرفته و از طرح نمایندگان به عنوان نظر تکمیلی استفاده شود که این موضوع به نظر نمایندگان منوط است.

کد مطلب 748522

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها