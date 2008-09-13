تصویب لایحه" هدفمند کردن یارانه ها " در دولت

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز خرسندی از تصمیم دولت برای ارائه لایحه"هدفمند کردن یارانه ها"، اظهار داشت: این اقدام بیانگر این است که دولت در رویکرد تعامل با مجلس و کسب مجوز از قوه مقننه جدی است.

وی با بیان اینکه این لایحه شب گذشته در دولت به تصویب رسیده است،افزود:علی القاعده این لایحه ظرف امروز یا فردا به مجلس ارائه خواهد شد.

مصباحی مقدم همچنین در پاسخ به این سئوال که با بررسی لایحه "هدفمند کردن یارانه ها" تکلیف طرح نمایندگان مجلس مبنی بر " نظارت و هماهنگی در هدفمند کردن یارانه ها" چه خواهد شد، گفت: هر دو مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

وی خاطرنشان کرد: البته ممکن است، لایحه دولت محور قرار گرفته و از طرح نمایندگان به عنوان نظر تکمیلی استفاده شود که این موضوع به نظر نمایندگان منوط است.