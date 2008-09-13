به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، استرالیا چهارشنبه شب در اولین بازی خود در مرحله چهارم انتخابی جام جهانی 2010 با تک گل "اسکات چیپرفیلد" ازبکستان را در خانه‌اش شکست داد. این نتیجه درحالی رقم خورد که وربیک در لحظه آخر مجبور شد از نام‌هایی مانند جسیون کولینا، وینس گرلا، مارک ویدوکا، تیم کاهیل و اسکات مک دونالد چشم پوشی کند.

پیم وربیک به روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد در خصوص این بازی گفت:" فکر می کنم همان موقع که لازم بود خوب کار کردیم و حالا همه حریفان آسیایی فهمیده‌اند که ما چه قدرتی داریم. وقتی در نظر بگیریم که چه بازیکنانی با ما نبودند آنوقت می توانیم حساب کنیم که قدرت استرالیا چقدر بیشتر از این خواهد بود".

وی ادامه داد: " پیروزی مقابل ازبکستان در تاشکند را نباید دست کم گرفت. ما معتقدیم که یک برد در خارج از خانه و پیروزی در چهار بازی خانگی 15 امتیاز دارد و برای صعود کافی است".

سرمربی هلندی تیم ملی فوتبال استرالیا خاطر نشان کرد: " ما به ازبکستانی ها شانسی ندادیم. فقط ببینید که مارک شوارتزر چند بار برای توپ شیرجه زد؟ فکر می کنم چنین چیزی اتفاق نیفتاد".

استرالیا در بازی بعدی روز 15 اکتبر - 24 مهر میزبان قطر خواهد بود.