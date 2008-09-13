به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد ریچارد پنا رئیس جشنواره فیلم نیویورک و جامعه فیلم مرکز لینکلن ژوئیه پیش یک هفته را در چین گذراند و با همکاری آرشیو فیلم چین حدود 20 فیلم را برای نمایش در جشنواره نیویورک امسال انتخاب کرد.

پنا در یک گفتگو با اشاره به تعداد بسیار فیلم‌های ساخته شده در "عصر طلایی" چین در دهه 1930، همین طور فیلم‌های دهه 1940 و فیلم های تولید شده از زمان آغاز انقلاب فرهنگی تا سال 1976، از مقطع 1949 تا 1966 به عنوان "حفره سیاه" سینمای چین یاد کرد.

او در این باره گفت: تقریبا هیچ کس چیزی درباره این مقطع ننوشته است، انگار که کسی به آن علاقه ندارد. بخش مرور آثار سینمای چین در جشنواره نیویورک شامل تعدادی از فیلم‌های معروف این مقطع از جمله آثار زی جین ("دو خواهر صحنه" و "گروه سرخ زنان") همین طور تعدادی از فیلم‌های ناشناخته این مقطع است.

مرور آثار ناگیسا اوشیما فیلمساز مطرح سینمای موج نو ژاپن و گی دوبور فیلمساز آوانگارد فرانسوی از دیگر بخش‌های جشنواره امسال است. "بچه عوضی" کلینت ایستوود، "چه"، "24 شهر" جیا ژانگ، "یک کریسمس" آرنو دپلشن، "گومورا" ماتیو گارونه و "بی‌غم" مایک لی از فیلم‌هایی هستند که امسال در جشنواره نیویورک به نمایش درمی‌آیند.

چهل و ششمین جشنواره فیلم نیویورک از 26 سپتامبر (پنجم مهر) با فیلم فرانسوی "کلاس" لورن کانته آغاز می‌شود و 13 اکتبر (22 مهر) با نمایش "کشتی‌گیر" دارن آرونوفسکی به پایان می‌رسد.