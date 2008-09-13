تسهیلات 30 میلیون تومانی ساخت مسکن این هفته ابلاغ می شود

خبرنگار مهر از بانک مسکن کسب اطلاع کرد نحوه و شرایط پرداخت تسهیلات 30 میلیون تومانی ساخت مسکن هفته جاری توسط بانک مرکزی برای اجرا به این بانک ابلاغ می شود.

دولت برای رونق بخشیدن به ساخت مسکن در کشور و کاهش قیمتها با افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به 300میلیون ریال موافقت کرده است.

با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور به منظور تامین منابع ارزی مورد نیاز بانک مسکن از محل منابع ارزی بانک مرکزی مبلغ دو میلیارد دلار به صورت سپرده ارزی با سر رسید دو ساله در اختیار بانک مسکن قرار خواهد گرفت و سقف تسهیلات صندوق پس انداز مسکن ‌برای سپرده گذاران بانک مسکن به منظور ساخت واحد‌های مسکونی تا میزان 300 میلیون ریال افزایش خواهد یافت.



