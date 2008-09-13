وقوع دو انفجار در نزدیکی پایگاه دریایی آمریکا در ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس ژاپن اعلام کرد که پس از این انفجار هیچ گونه تلفاتی گزارش نشده است.

به گفته پلیس، تحقیقات در این زمنینه در حال انجام است و اینکه در نزدیکی این پایگاه در یوکوسوکا قطعات راکت کشف شده است.

پلیس ژاپن افزود: ساکنان محل گزارش داده اند که سقف یکی از خانه ها در نزدیکی این منطقه در نتیجه این انفجارها آسیب دیده است.

بر پایه این گزارش، این انفجارها در حدود دو هفته پیش از رسیدن ناو هواپیمابرهسته ای یو اس اس جرج واشنگتن رخ داده است. قرار است این ناو در 25 سپتامبر( 4 مهرماه) وارد شهر بندری یوکوسوکا شود. این اولین ناو هواپیمابر هسته ای است که قرار است در ژاپن مستقر شود.

این در حالی است که اخیرا شهروندان ژاپنی طی تظاهراتی مخالفت خود را با ورود این ناو هواپیمابر هسته ای آمریکا به آب های کشورشان اعلام کردند.

