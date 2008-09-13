برزیل 50 نیروگاه هسته ای می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "ادیسون لوبائو" اعلام کرد که کشورش بر آن است تا این میزان نیروگاه هسته ای را که هر کدام از آنها یک هزار مگاوات ظرفیت تولید برق را خواهد داشت تا نیمه قرن حاضر بسازد.

وی که در حال بازدید از مکان ساخت یکی از نیرگاههای موسوم به "آنگرا 3" صحبت می کرد، گفت:"ایده کلی بر آن است تا هر ساله یک نیروگاه ساخته شود.

این مقام برزیلی اضافه کرد، این طرح های بزرگ اولویتی برای "لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا" رئیس جمهوری برزیل است و باید از سوی کمیته ملی مسئول سیاستگذاری امور انرژی مورد تصویب و تائید قرار گیرد.

به گزارش مهر، برزیل یکی از بزرگترین ذخایر اورانیوم جهان را دارد، اما تاکنون سوخت هسته ای خود را از خارج دریافت می کرد. این کشور همچنین دارای دو راکتور هسته ای فعال به نام های آنگرا1" با توان 657مگاوات و " آنگرا2 " با توان 1350مگاوات در ایالت ریو دو ژانیرو است و یک راکتور دیگر را نیز تحت عنوان آنگرا 3 در آینده به کار خواهد انداخت .

غنی سازی اورانیوم در رزنده 60 درصد نیاز نیروگاه " آنگرا1" و " آنگرا2 " را برطرف خواهد کرد که این مقدار 40 درصد از انرژی مصرفی در ریودوژانیرو و همچنین 3/4 درصد از کل نیازهای برزیل را به انرژی مرتفع خواهد کرد.

رئیس جمهور برزیل با طرح جدید خود اعلام کرده است که در صدد راه اندازی نیروگاههای بیشتر در این کشور برای رفع نیازهای انرژی آن می باشد.

وی همچنین در ادامه مسیر حرکت هسته ای سازی کشورش قول داد که روند تکمیل ساخت زیردریایی هسته ای و سومین نیروگاه هسته ای این کشور که هر دو ۲۰ سال پیش متوقف شده بود آغاز شود.



داسیلوا بر این باور است که برزیل می تواند در میان چند کشور حال حاضر در دنیا که تکنولوژی غنی سازی اورانیوم را در اختیار دارند، قرار گیرد.



رئیس جمهور برزیل همچنین تأئید کرد که دولت برزیل ساخت نیروگاه هسته ای آنگرای 3 را در ریودوژانیرو که ناتمام مانده تکمیل خواهد کرد نیروگاهی که کمیته ملی مسئول سیاستگذاری امور انرژی برزیل ۲ هفته پیش طرح از سرگیری روند ساخت آن را تصویب کرده بود.

داسیلوا گفت: "ما ساخت نیروگاه آنگرای 3 را تکمیل خواهیم کرد و اگر لازم باشد به حرکت خود در راستای ساخت نیروگاه های هسته ای بیشتر ادامه می دهیم چون انرژی ناشی از این نیروگاه پاک است و اکنون نیز تأئید شده که انرژی سالم است."



وی افزود: تکمیل روند ساخت این نیروگاه هسته ای برزیل در ۵ سال و نیم، ۳‎/۵ میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت.

داسیلوا با تاکید بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای کشورش افزود: دولت برزیل باید به سرمایه گذاران اطمینان دهد که پس از سال ۲۰۱۰ هیچ کمبود انرژی در این کشور وجود نخواهد داشت.



"نلسون هابنر" وزیر انرژی برزیل نیز گفت: "سرمایه گذاری در انرژی هسته ای یک انتخاب استراتژیک است، چون این انتخاب تأمین انرژی را تضمین می کند و برزیل را در لیست کشورهایی قرار می دهد که فناوری هسته ای را برای اهداف صلح آمیز در اختیار دارند."