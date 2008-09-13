بازیهای لیگ فشرده و نزدیک است/ به کم تجربگی بازیکنان باختیم

سرمربی تیم فولاد نوین سپاهان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم ما در حالی سومین بازی خود در لیگ برتر را به نماینده کرمان واگذار کرد که می توانست بازی را با تساوی به پایان برساند اما در آخرین دقیقه این دیدار با کم تجربگی بازیکنان توپ در اختیار حریف قرار گرفت و در نهایت با اختلاف یک گل شکست خوردیم.

وی با مثبت ارزیابی کردن قضاوت ها در لیگ برتر گفت: تیم ما هفته اول لیگ را بسیار خوب شروع کرد اما در هفته دوم برابر تیم ابومسلم نتیجه را واگذار کرد. در بازی شب گذشته نیز تمام تلاش خود را انجام داد اما نماینده کرمان دارنده عنوان سوم لیگ سال گذشته با داشتن بازیکنان ملی پوش و با سابقه از فرصت ها بیشتر استفاده کرد.

وی با بیان اینکه تیم ما جوان ترین تیم لیگ برترهندبال باشگاههای کشور است افزود: سیاست مسئولین تیم فولاد نوین پشتوانه سازی برای تیم بزرگسالان فولاد است به همین دلیل بازیکنان ما همگی در رده سنی نوجوانان و جوانان بوده و به هیچ عنوان از بازیکن خارجی استفاده نمی کنیم.

حبیبی در ادامه تصریح کرد: برگزاری بازیهای قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا باعث شد تا اردوی تیم فولاد نوین در کمتر از 10روز مانده به رقابتهای لیگ برگزار شود. به همین دلیل با گذشت سه هفته از برگزاری لیگ برتر هنوز بازیکنان جوان وکم تجربه تیم ما به یک انسجام تیمی نرسیده اند و نیاز به فرصت بیشتری دارند.

سرمربی تیم فولاد نوین سپاهان خاطرنشان کرد: لیگ برترسال 87 لیگی فشرده ونزدیک به هم است. قطعا با حضور بازیکنان خارجی درهفته های آینده شاهد برگزاری مسابقات سنگین تری در لیگ خواهیم بود.