9/17 درصد جمعیت بالای شش سال گلستان بیسواد هستند

قاسم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در مجموع 261 هزار و 26 نفر از جمعیت بیش از یک میلیون و 195 هزار نفری گروه سنی شش سال و بالاتر این استان نیازمند سواد آموزی هستند.

وی اظهار داشت: از این شمار افراد بیسواد، بیش از 25هزار نفر در گروه سنی 10 تا 29 سال قرار دارند که نیروی مولد جامعه محسوب می شوند و سواد دار شدن آنها نیاز ضروری است.

وی افزود: در سال جاری 503 کلاس سواد آموزی در این استان تشکیل شده که هشت هزار و 173 در این کلاسها شرکت کردند.

به گفته محمدی از این تعداد کلاس 289 کلاس در دوره تکمیلی و 214 کلاس نیز در دوره مقدماتی برای سواد آموزان این استان تشکیل شده است.

مدیرکل نهضت سوادآموزی گلستان بر لزوم مشارکت جدی تر دستگاههای اجرایی در امر سوادآموزی تاکید کرد.

وی یادآور شد: تبلیغات گسترده رسانه های گروهی برای جذب و شرکت افراد بی سواد در کلاسهای سواد آموزی، اختصاص منابع استانی برای امر سوادآموزی و مشارکت بیشتر افراد نیازمند سواد را برای ریشه کنی بی سوادی امری ضروری دانست.

استان گلستان بیش از یک میلیون و 600 هزار نفر جمعیت دارد.