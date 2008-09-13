انسان مأمور تأمل در هستی برای شناخت عظمت خداوند است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الدستور، دومین نشست علمی "دیدگاه ویژه اسلام به هستی، زندگی و انسان" دیروز جمعه 22 شهریور ماه از سوی وزارت اوقاف و امور و مقدسات اسلامی اردن و با حضور نمایندگان و سفیران کشورهای اسلامی در امان پایتخت اردن برگزار شد.

زغلول نجار استاد زمین شناسی و کارشناس اعجاز علمی قرآن و سنت مصر با اشاره به اینکه ما مأمور تفکر و تأمل در هستی برای شناخت عظمت خداوند هستیم، چرا که هستی نشانه اولوهیت و ربوبیت خالق است، اظهار داشت: ستاره شناسان با اکتشافات خود به این نتیجه رسیده اند هر آنچه در قرآن کریم آمده روزی محقق می شود. به طوری که فروپاشی ماه یعنی فروپاشی نظام هستی که به تدریج صورت می گیرد. اگر ستاره شناسان به تازگی به این مسئله دست یافتند قرآن یک هزار و 400 سال پیش مطرح این مسائل را کرده بود.

محمد هدایه از دیگر کارشناسان مصری با اشاره به اینکه حقایق علمی وسیله ای برای تعمیق ایمان به خداوند است، تصریح کرد: اعجاز علمی قرآن کریم نشانه ای از آیات خداوند است و قرآن پاسخی کامل به کسانی است که در حقانیت آن شک دارند. تدبر در هستی قدرت خداوند را آشکار می کند. از این رو هر مسلمانی باید در آیات قرآن تدبر کند چرا که قرآن معجزه حقایق علمی است که اگر گفته می شود اصل علم نزد مسلمانان است درست است زیرا منبع آن قرآن کریم به شمار می رود. بنابراین بر مسلمانان واجب است در آیات الهی قرآن تدبر و تأمل کنند.

دکتر محمد عبدالرحمان السقاف با اشاره به اینکه هستی شگفت انگیز است، افزود: بیشتر مشکلاتی که بشر از آن رنج می برد نتیجه مخالفت با شیوه خداوند است. خداوند به ما درس تعادل را آموخته که انسان باید با این تعادل تعامل کند و همانگونه که هستی منظم است انسان نیز باید با نظمی ویژه حرکت کند.