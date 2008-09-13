قیمت تخم مرغ در ماههای آینده گران تر می شود

ناصر نبی پور در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر بدون هیچ گونه مشکلی ماهانه 40 تا 48 هزار تن تخم مرغ درکشور تولید می شود، این در حالی است که تخم مرغ کیلویی 1320 تومان درب واحد تولیدی از مرغدار خریداری می شود و به قیمت 1450 تومان به بازار مصرف عرضه می شود.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران تخم گذارمیهن با اشاره به قیمت 150 تومانی هر دانه تخم مرغ از سوی مغازه داران بیان کرد: قیمت تمام شده تولید هم اکنون بالغ بر 1405 تومان است و با در نظر گرفتن 10 درصد سود معقول باید 1550 تومان درب واحد تولیدی تخم مرغ خریداری شود، این در حالی است که از اردیبهشت ماه تا تیر ماه سال جاری، تولیدکنندگان 250 تا 350 تن متضرر شده اند.

وی با تاکید بر متعادل شدن قیمتها جهت تداوم تولید در ماه های آینده افزود: پیش بینی می شود در ماه های آتی قیمت تخم مرغ به دلیل افزایش تقاضا در فصل پائیز و زمستان و عدم توانایی تولیدکنندگان به دلیل افزایش قیمت نهاده ها و عدم پرداخت تسهیلات از سوی سیتم بانکی از افزایش چشمگیری برخوردار شود.

نبی پور با بیان اینکه مرغ تخم گذار سالانه بالغ بر 2 میلیون تن دان استفاده می کند، افزود: مرغ یک روزه در مدت 5 ماه برای تخم گذاری بالغ بر 550 میلیون تومان هزینه برای تولید کننده دارد، این در حالی است که هم اکنون فقط حدود 80 واحد مرغداری در استان تهران رو به تعطیلی است.