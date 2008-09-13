تمایل کشورهای آفریقایی در توسعه مناسبات معدنی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ، حمید رضا قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری دموکراتیک کنگو از تمایل این کشور به منظور توسعه مناسبات علمی و تحقیقاتی خود در بخشهای زمین شناسی و اکتشاف معادن با ایران خبرداد و گفت: به دنبال سفر اخیر وزرای کابینه کنگو به ایران زمینه امضای چند تفاهم نامه همکاری با محوریت معادن فراهم شد که بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران در ازای انجام پروژه های زیر ساختی وعمرانی در کنگو نسبت به برداشت از معادن موجود در این کشور به منظور تامین مواد اولیه در صنایع اقدام خواهد کرد.

وی با اشاره به فعالیت بسیاری از کشورهای غربی در بخش معادن این کشور و تمایل شدید آنها در توسعه همکاری های خود با کشورهای آسیایی و به خصوص ایران، خاطرنشان کرد: بیشتر کشورهای آفریقایی به عنوان مستعمرات غربی ها محسوب می شود که به دلیل عملکر د مناسب ایران در بخش های اقتصادی و خصوصا معدنی تمایل زیادی در این کشورها به خصوص کنگو برای همکاری با ایران وجود دارد.

قمی افزود: در صورتی که ایران بتواند الگوی ارتباطی بهتر و سازنده تری را نسبت به کشورهای غربی در آفریقا پیاده کند، 35 کشور آفریقایی عضو عدم تعهد که بسیاری از آنها در سازمان کنفرانس اسلامی و اعضا غیردائم شورای امنیت نیز حضور دارند را با خود همراه خواهد کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در کنگو ضمن ابراز خرسندی از فعالیتای صورت گرفته در زمینه مطالعات زمین شناسی و مخاطرات و تهیه نقشه های زمین شناسی در مقیاس های مختلف یاد آور شد: به لحاظ نیاز ایران به بسیاری مواد معدنی مورد نیزا در صنایع و وجود پتانسیل های بالای معدنی در بیشتر کشورهای آفریقایی ، زمینه مناسبی جهت گسترش روابط دو جانبه پیش بینی می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اطلاعات دقیق و به روزی را در مورد پتانسیلهای معدنی موجود در کشورهای دنیا و امکان حضور ایران در آنها و توسعه مبادلات علمی و تحقیقاتی و زمین شناسی و مناسبات اقتصادی و معدنی به فعالان و علاقمندان این عرصه ارائه می کند.

قمی با اشاره به اهمیت توسعه روابط سیاسی و اقتصادی ایران و کنگو ، تصریح کرد: با توجه به مشترکات دو کشور در بخش های مختلف ، روابط دو جانبه بسیار قدیمی در جریان است که وجود ذخایر معدنی روزمینی و زیرزمینی و وسعت زیاد در کشور و مناسبات گسترده سیاسی و فرهنگی مستحکم ، انگیزه بیشتری را در مسئولان دو طرف به منظور توسعه همکاریهای زمین شناسی و معدنی ایجاد می کند.