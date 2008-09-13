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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۴۷

بازیکن پاس با تیم عجمان به توافق نرسید/ تلاش برای حضور در تیم الظفره

بازیکن پاس با تیم عجمان به توافق نرسید/ تلاش برای حضور در تیم الظفره

اسماعیل محمد نظر، بازیکن تیم فوتبال پاس همدان که برای عقد قرارداد با باشگاه عجمان امارات راهی دبی شده بود بدون دستیابی به توافق با این تیم به ایران بازگشت تا کماکان سبزپوشان همدانی را در مسابقات لیگ برتر همراهی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدنظر اواخر هفته گذشته به امارات رفت و به همراه نماینده باشگاه پاس و مدیربرنامه‌هایش با مسئولان باشگاه اماراتی عجمان به مذاکره نشست اما در برخی موارد با آنها به توافق نرسید و از حضور در تیم عجمان صرف نظر کرد.

این بازیکن جوان طی مدت حضور در امارات یک جلسه با تیم الظفره تمرین کرد که عملکردش در این تمرین مورد رضایت کادر فنی تیم الظفره واقع شد. قرار است طی هفته پیش رو مدیر برنامه های محمدنظر مذاکراتی با تیم الظفره داشته باشد تا در صورت توافق شرایط را برای حضور این بازیکن در جمع زردپوشان الظفره فراهم آورد.

نام محمدنظرشب گذشت در فهرست 18 نفره تیم فوتبال پاس برای بازی مقابل پیام مشهد به چشم می خورد اما بگوویچ به این بازیکن فرصت حضور در میدان را نداد.

کد مطلب 748550

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