9 هزار بازرسی از واحدهای صنفی شهرهای استان مرکزی انجام شد

جواد حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: پس از بازرسی های انجام شده، 920 فقره پرونده در این سازمان تشکیل شد که از مجموع پرونده های تشکیل شده، 180 پرونده مربوط به واحدهای صنفی بوده است که برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

حسنی با اشاره به اینکه مردم بازوان قدرتمند سازمان بازرسی در گزارش تخلفات و گران فروشیها هستند، خاطرنشان کرد: سازمان بازرگانی با تقویت بخش نظارتی و کنترلی خود از توان 42 تیم دو نفره و تیمهای سیار خودرویی در راستای رسیدگی به مسائل مردم استفاده می کند.

وی تصریح کرد: با این توان ما آمادگی پیگیری گزارشهای مردمی در خصوص گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، نصب نکردن قیمت کالا هستیم و مردم می توانند هر تخلف اقتصادی را با شماره 124 به سازمان بازرسی گزارش دهند.