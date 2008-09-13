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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۱۹

اختصاصی مهر/

برلین و پاریس پذیرای سفرای جدید/ شیخ الاسلام قائم مقام وزیر می‌شود

برلین و پاریس پذیرای سفرای جدید/ شیخ الاسلام قائم مقام وزیر می‌شود

با دریافت موافقتنامه از دولت آلمان علیرضا شیخ عطار سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران بعد از ماه رمضان به آلمان خواهد رفت.

یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود : میرابوطالبی نیز به عنوان سفیر جدید ایران در پاریس به دولت فرانسه معرفی شده است.

به گفته وی  آخوندزاده سفیر قبلی ایران در آلمان به تهران بازگشته اما هنوز جایگاه او برای ادامه فعالیت مشخص نیست.

همچنین با رفتن شیخ عطار به آلمان گفته می شود حسین شیخ الاسلام نماینده سابق تهران قرار است به عنوان قائم مقام وزیر خارجه منصوب شود.

به گزارش مهر با بازگشت ظهره وند سفیر قبلی ایران در رم ، هم اکنون حق بین این سفارتخانه را به عنوان سرپرست اداره می کند و هنوز سفیر جدید ایران در ایتالیا انتخاب نشده است.

 

کد مطلب 748556

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