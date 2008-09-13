تابلو بسیار ارزشمند گویا در کلمبیا دزدیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه از بوگوتا مرکز کلمبیا اعلام کرد تابلو دزدیده شده یکی از 80 تابلو حکاکی گویا بود که بین سال‌های 1810 تا 1814 خلق شده و در نمایشگاهی با موضوع جنگ در موزه ژیلبرتو آلزاته آوندانه بوگوتا به نمایش درآمده‌اند.

لوئیس اورتیس مدیر نمایشگاه در این باره گفت: تابلو پنجشنبه‌شب از محل خود برداشته شده است. "احساس اندوهناک" بخشی از میراث فرهنگی کشور اسپانیا با ارزشی غیر قابل وصف است. با اینکه همه تابلوها بیمه شده‌اند، اما امیدوارم بتوانیم آن را پیدا کنیم و به موزه بازگردانیم. چون در غیر این صورت خسارتی جبران‌ناپذیر به کشور ما وارد می‌شود.

نمایشگاه تابلوهای حکاکی گویا از سوم سپتامبر در بوگوتا به نمایش درآمده و قرار است در آینده نزدیک در شهر مده‌لین در شمال شرقی کلمبیا نیز به نمایش درآید. این آثار اخیرا در نمایشگاههایی مشابه در چین و فرانسه هم در معرض دید علاقمندان قرار گرفته بودند.

گویا (1746 ـ 1828) مهمترین هنرمند اسپانیایی اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم به شمار می‌رود و در آثار هنری خود شامل نقاشی، طراحی، قلمزنی و آبرنگ از خوشبینی به بدبینی مطلق گرایش یافت.