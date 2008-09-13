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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۵۱

استاندار کرمانشاه:

دانش آموزان طرح "مدیرسازی قرآنی" خود را برای الگو شدن آماده کنند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: همزمان با ماه مبارک رمضان جمعی دانش آموزان اعضای طرح مدیرسازی قرآنی ظهور صبح شنبه با استاندار کرمانشاه دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری در این دیدار ضمن تاکید بر بالا بردن سطح آگاهی و معلومات دانش آموزان منتخب طرح مذکور اظهارداشت: دانش آموزان باید معیارهایی را که بر اساس آن برگزیده و در این طرح انتخاب شده اند حفظ کرده و خود را برای الگو شدن آماده کنند.

 

وی تشکلها را به مانند دژ و قلعه ای مستحکم تشبیه و تصریح کرد: تشکلهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و... همانند حفاظی برای دانش آموزان است که فرصت لازم برای حرکت و گام برداشتن به سوی مسیر های متعالی را برای آنان فراهم می کند.

 

استاندار کرمانشاه در ادامه خواستار برگزاری اینگونه نشستها و جلسات تخصصی با حضور دیگر مدیران شد و از مسئولان خواست تا ارتباط خود با دانش آموزان را نظامند کنند.

 

طرح مدیر سازی قرآنی با هدف پرورش نخبگان و ارتقا سطح معلومات دانش آموزان برگزیده در طول سال اجرا می شود که در این راستا اولین نشست خود را با استاندار برگزار کرد.

کد مطلب 748562

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