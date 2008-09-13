دانش آموزان طرح "مدیرسازی قرآنی" خود را برای الگو شدن آماده کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری در این دیدار ضمن تاکید بر بالا بردن سطح آگاهی و معلومات دانش آموزان منتخب طرح مذکور اظهارداشت: دانش آموزان باید معیارهایی را که بر اساس آن برگزیده و در این طرح انتخاب شده اند حفظ کرده و خود را برای الگو شدن آماده کنند.

وی تشکلها را به مانند دژ و قلعه ای مستحکم تشبیه و تصریح کرد: تشکلهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و... همانند حفاظی برای دانش آموزان است که فرصت لازم برای حرکت و گام برداشتن به سوی مسیر های متعالی را برای آنان فراهم می کند.

استاندار کرمانشاه در ادامه خواستار برگزاری اینگونه نشستها و جلسات تخصصی با حضور دیگر مدیران شد و از مسئولان خواست تا ارتباط خود با دانش آموزان را نظامند کنند.

طرح مدیر سازی قرآنی با هدف پرورش نخبگان و ارتقا سطح معلومات دانش آموزان برگزیده در طول سال اجرا می شود که در این راستا اولین نشست خود را با استاندار برگزار کرد.