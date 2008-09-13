124 پرونده قـاچـاق کالا در گمرکات استان مرکزی تشکیل شد

مهدی میر اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک در این زمینه افزود: ارزش ریالی این پرونده ها به 16 میلیارد و 973 میلیون ریال می رسد که از تعداد کل 111 فقره دارای ارزش بالای 10 میلیون ریال است.

وی با اشاره به اینکه تلاش این اداره جلوگیری و کاهش ورودی کالاهای غیر مجاز خارجی به استان است، خاطر نشان کرد: از مجموع پرونده های تشکیل شده 48 فقره ضبط قطعی شده و 26 فقره نیز برائت شده است.

میراشرفی با اشاره به اینکه هفت میلیون و 914 هزار تن انواع کالای غیرنفتی از این استان به خارج از کشور در پنج ماهه امسال از استان صادر شده است، گفت: از ابتدای امسال تا کنون نامه 817 هزار و 953 تن کالای غیرنفتی از 10 کشور اروپایی و عربی به وارد استان شده است.

وی ورود این کالاها را با تنظیم 74 فقره اظهار نامه خواند و افزود: ارزش این کالاها شامل ماشین آلات و اجزای ماشینهای صنعتی، پاکت شیر و مواد اولیه صنعت 304 میلیارد و 245 میلیون ریال، معادل 44 میلیون و 254 هزار دلار است.



