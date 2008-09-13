برق مشترکان پرمصرف 30 درصد گران می شود

محمدعلی وحدتی در گفتگو با مهر در خصوص طرح ارسالی وزارت نیرو برای اصلاح تعرفه برق به دولت گفت: از سال 83 تاکنون در قیمت برق تغییر عمده ای ایجاد نشده ولی در مقابل، هزینه مربوط به تامین برق در طی سنوات گذشته افزایش چشمگیری داشته است؛ چراکه پروژه های صنعت برق مصرف کننده فلزاتی نظیر مس، آلومنیوم و فولاد هستند که در بازارهای جهانی از افزایش قیمت بسیاری برخوردار بوده اند.

مدیرعامل توانیر افزود: در مقابل این پدیده، تثبیت قیمت فروش برق و عدم افزایش و اصلاح تعرفه های این کالا موجب عدم تامین منابع مالی از سوی صنعت برق کشور شده است در صورتی که اصلاح قیمت برق می تواند علاوه بر رعایت عدالت و خدمات رسانی بهتر به مردم، افزایش درآمد را برای صنعت برق به منظور گسترش طرحهای نیروگاهی و تامین برق مطمئن برای هموطنان به همراه داشته باشد.

وی با بیان مزایای واقعی شدن قیمت برق تصریح کرد: واقعی شدن قیمت برق می تواند اثر عمده ای در کاهش مصرف داشته باشد چراکه اگر قیمتها واقعی شده و به طور مناسب اصلاح شود، اثر مطلوبی را در موفقیت برنامه های مدیریت مصرف انرژی دارد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: آنچه که وزارت نیرو در طرح ارسالی خود به دولت برای اصلاح تعرفه برق پیشنهاد داده افزایش چشمگیری در قیمتهای کنونی برق نیست.

وی اظهار داشت: این افزایش قیمت برای مشترکان زیر الگوی مصرف صفر و برای مشترکان بالای الگوی مصرف 30 درصد افزایش نسبت به قیمتهای سنوات گذشته پیش بینی شده است.

وحدتی گفت: مراحل قانونی این طرح در حال طی شدن است؛ ضمن اینکه تصمیم گیری نهایی در خصوص این طرح و در نهایت اصلاح تعرفه های برق با مراجع تصمیم گیر است.

وی در خصوص راهکارهای جبرانی فاصله ایجاد شده میان قیمت واقعی برق و قیمت پرداختی توسط مشترکان خاطرنشان کرد: در قانون بودجه سال 87 کل کشور پیش بینی شده که دولت مابه التفاوت نرخ تمام شده برق با نرخ تکلیفی را از منابع عمومی بپردازد، بنابراین اگر این اصلاح نرخ صورت نگیرد انتظار می رود که دولت یارانه ها را پرداخت کند.

وحدتی گفت: اخذ یارانه ها از سوی صنعت برق معمولا مراحل طولانی دارد که صنعت برق نمی تواند روی آن حساب زیادی برای بکارگیری فوری آن در پروژه ها باز کند.