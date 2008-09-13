به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بحث و بررسی پیرامون قرارداد خرید و فروش گاز بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی بین المللی کرسنت با دعوت از وزیران نفت و اطلاعات و سازمانهای مربوطه در دستور کار روز دوشنبه کمیسیون انرژی قرار دارد.

هفته گذشته خبری مبنی بر مذاکرات قرارداد کرسنت با حضور مقامات ایرانی از جمله علی کردان وزیر کشور و محمدرضا رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور در روزهایی که وزیر نفت ایران برای شرکت در اجلاس اوپک به وین رفته بود منتشر شد.

این درحالی است که حضور مقامات کرسنت در تهران و مذاکره درباره این قرارداد با بی اطلاعی اغلب مدیران نفتی مواجه شد.

نوذری پس از بازگشت از وین به خبرنگاران اعلام کرد که کردان از طرف وی به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت ملی صادرات گاز از بدو ورود در وزارت نفت ، مسئولیت مذاکرات قرارداد کرسنت را عهده دار شده است .

نوذری با تاکید بر اینکه کردان به طور مرتب گزارش جلسات کرسنت را به وی داده است، تغییر تیم مذاکره کننده و کنار گذاشتن کردان را به صلاح ندانسته است اما از سوی دیگر رئیس جمهور به ماموریت کردان خاتمه داده و خواستار پیگیری مذاکرات از مسیر وزارت نفت شده است.