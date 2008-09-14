تقیپور درباره زمان تولید این فیلم به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر منتظر دریافت پروانه ساخت هستیم و با توجه به فصل لازم برای تولید و در عین حال حضور کارگردان در یک مجموعه تلویزیونی، "23:30 دقیقه" اوایل زمستان کلید میخورد.
وی در مورد انتخاب بازیگران "23:30 دقیقه" افزود: بازیگران سرشناس را برای حضور در این فیلم انتخاب خواهیم کرد که فعلاً به دلیل صادر نشدن پروانه ساخت، ترجیح میدهیم اسامی آنها اعلام نشود. اما موضوع فیلم ایجاب میکند سراغ بازیگران سرشناس برویم.
تهیهکننده پروژه سینمایی "23:30 دقیقه" تاکید کرد فیلم حال و هوایی عاشقانه با موضوعی اجتماعی دارد و فیلمنامه آن را جلالالدین دری و رضا درمیشیان نوشتهاند.
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