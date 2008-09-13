تلفنهای همراه به دزدگیر مجهز می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، یک شرکت هندی متخصص ساخت قطعات گوشیهای همراه روشی جدید را برای حفظ امنیت تلفنهای همراه ارائه کرده است.

به گفته شرکت Maverick زمانیکه تلفن همراه شخصی ربوده و یا گم می شود به کمک این ابزار که Maverick نام دارد، اطلاعات موجود در گوشی رمز دار شده و پیغامی مبنی بر مکان و موقعیت تلفن همراه به صاحب آن ارسال می شود و در عین حال آهنگی بلند و آزار دهنده برای رباینده پخش خواهد شد.

این نرم افزار در گوشی پنهان بوده و افراد قابل به تشخیص حضور آن در گوشی نخواهند بود. به محض اینکه دزد اقدام به خواندن اطلاعات موجود در سیم کارت فرد کند، این نرم افزار تمامی اطلاعات از قبیل تصاویر، پیغامها و دفترچه تلفن را کد گذاری کرده که در این صورت دسترسی به این اطلاعات غیر ممکن خواهد بود. همچنین این اطلاعات به شماره دومی که فرد از قبل به نرم افزار معرفی کرده است منتقل خواهد شد.

بعد از دریافت این پیغام، فرد قادر به مشاهده کارهایی است که دزد در حال انجام در تلفن همراه بوده و فرد می تواند به کمک این نرم افزار آهنگی گوش خراش و آزار دهنده برای دزد پخش کرده و پیغامی شامل آدرس و نام برای رباینده جهت بازگرداندن گوشی ارسال کند.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، این نرم افزار که دوره آزمایشی خود را به زودی آغاز خواهد کرد قرار است به زودی بر روی گوشیهای نوکیا نیز نصب شود.