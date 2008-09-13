استان مرکزی رتبه یازدهم صدور کارت ملی در کشور را دارد

عباس فراهانی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با تاکید بر اینکه این دستگاه آمادگی ارائه کارت ملی در اولین فرصت را دارد، خاطر نشان کرد: 7/96 درصد مردم استان مرکزی صاحب کارت ملی هستند و چند درصد باقی مانده باید با مراجعه به این اداره صدور کارت خود را پیگیری کنند.

فراهانی تصریح کرد: تا کنون، بـرای یک میلیون و 51 هزار و 519 نفر از شهروندان این استان صادر شده است.

وی عنوان کرد: از تیرماه امسال، دریافت کلیه خدمات اداری و ثبت نام دانش آموزان، دانشجویان و کارآموزان بالای 16 سال در مراکز آموزشی تـنها با دارا بودن کارت شناسایی ملی امکان پذیر است.

فراهانی تصریح کرد: شهروندانی که تاکنون موفق به دریافت کارت شناسایی ملی خود نشده اند در اسرع وقت، اصل شناسنامه، یک قطعه عکس سه در چهار یاشش در چهار جدید زمینه سفید به همراه کد پستی 10رقمی محل سکونت خود را به ادارات ثبت احوال تحویل دهند.



