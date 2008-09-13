  1. استانها
  2. مرکزی
۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۳۲

استان مرکزی رتبه یازدهم صدور کارت ملی در کشور را دارد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت احوال استان مرکزی گفت: استان مرکزی رتبه یازدهم صدور کارت ملی در کشور را دارد که افزایش آن نیازمند همکاری بیشتر مردم است.

عباس فراهانی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با تاکید بر اینکه این دستگاه آمادگی ارائه کارت ملی در اولین فرصت را دارد، خاطر نشان کرد: 7/96 درصد مردم استان مرکزی صاحب کارت ملی هستند و چند درصد باقی مانده باید با مراجعه به این اداره صدور کارت خود را پیگیری کنند.

فراهانی تصریح کرد: تا کنون، بـرای یک میلیون و 51 هزار و 519 نفر از شهروندان این استان صادر شده است.

وی عنوان کرد: از تیرماه امسال، دریافت کلیه خدمات اداری و ثبت نام دانش آموزان، دانشجویان و کارآموزان بالای 16 سال در مراکز آموزشی تـنها با دارا بودن کارت شناسایی ملی امکان پذیر است.

فراهانی تصریح کرد: شهروندانی که تاکنون موفق به دریافت کارت شناسایی ملی خود نشده اند در اسرع وقت، اصل شناسنامه، یک قطعه عکس سه در چهار یاشش در چهار جدید زمینه سفید به همراه کد پستی 10رقمی محل سکونت خود را به ادارات ثبت احوال تحویل دهند.


کد مطلب 748577

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها