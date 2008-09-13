وینستن در "لبه تاریکی" جایگزین دنیرو شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد ری وینستن در فیلم نقش ماموری را بازی خواهد کرد که وظیفه او از بین بردن شواهد قتل یک زن است. این نقش را ابتدا قرار بود دنیرو بازی کند، اما او پس از دو روز حضور سر صحنه فیلمبرداری به خاطر آنچه "تفاوت دیدگاه در مورد نحوه انجام کار" عنوان شد از حضور در "لبه تاریکی" کنار کشید.
گیبسن در این فیلم نقش تامس کریون کارآگاه ویژه قتل اداره پلیس بوستن را بازی میکند که پس از قتل دختر 24 سالهاش روی پلههای خانه، فرض را بر این میگذارد که خودش هدف این حمله بوده، اما بازجوییهای تامس او را به نتایج دیگر میرساند.
فیلمبرداری "لبه تاریکی" از 18 اوت در ماساچوستس آغاز شد و دانی هیوستن، شاون رابرتز و بویانا نوواکوویچ دیگر بازیگران آن هستند. فیلمنامه را ویلیام موناهان نوشته که سال 2007 برای "مردگان" مارتین اسکورسیزی اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی را برد.
"لبه تاریکی" با اقتباس از یک مجموعه تلویزیونی به همین نام ساخته میشود که سال 1985 به کارگردانی کمبل با بازی باب پک، جو دان بیکر و جون ولی در شبکه بی بی سی تولید شد.
وینستن 51 ساله بازیگر فیلمهای "منطقه جنگی"، "آخرین سفارشها"، "کلد مانتین"، "پیشنهاد" و "مردگان" است. او امسال دو فیلم "طلای احمقها" و "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" را روی پرده داشت.
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