به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی نخستین جشنواره و همایش حجاب و عفاف، دکتر حسین طیب استاد معارف اسلامی دانشگاه تهران ضمن بیان این مطلب، گفت: از جمله مشکلاتی که امروزه با آن روبه رو هستیم این است که مردان به دلیل دشواریهای مسئولیت اداره خانواده و پرداخت هزینه های سنگین زندگی تن به ازدواج نمی دهند.



وی در ادامه تأکید کرد: این امر زمانی شدت یافت که بی حجابی در جامعه ترویج پیدا کرد.



طیب افزود: اگر زنان حجاب خود را عفاف را حفظ نکرده خود را در معرض دید عموم قراردهند، مردان جامعه در درون خود نیازی به ازدواج احساس نمی کنند و وضعیت تشکیل خانواده بسیار وخیم خواهد شد.



استاد معارف اسلامی دانشگاه تهران ضمن بیان این مطلب که تنها راه بالا بردن آمار ازدواج و کاهش لذت جوییهای غیراخلاقی در جامعه حفظ حجاب و عفاف است، تصریح کرد: حجاب باعث می شود مرد توجه بیشتری به خانواده خود داشته باشد و فراغت خاطر بیشتری برای اندیشیدن به حقایق معنوی و متعالی پنهان در مفهوم ازدواج داشته باشد.



طیب در پایان گفت: محیط خانواده با جلوه گریهای مردانه و زنانه در خارج از منزل ، به مرور مسموم شده و استحکام خود را از دست می دهد. بنابراین تنها راه صیانت از حریم خانواده به کار گیری پوشش مناسب توسط زنان و حتی مردان است.