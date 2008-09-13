منافع لبنانی ها در موفقیت گفتگوهای داخلی نهفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، نبیه بری در گفتگو با روزنامه السفیر چاپ لبنان اظهار داشت: گفتگوی ملی در چنین شرایطی یک نیاز برای تمامی لبنانی ها به شمار می رود و در همه حال این گفتگو باید با موفقت انجام شود و شرط اساسی برای موفقیت گفتگوهای ملی این است که اعتماد میان همه لبنانی ها برقرار شود و این یک عنصر اساسی به شمار می رود به ویژه اینکه اگر در این زمینه تردید وجود داشته باشد امکان ندارد گفتگو نتیجه بخش باشد.

بری در ادامه گفت: منافع همه لبنانی ها در موفقیت گفتگوهای داخلی نهفته است و این حکم می کند که تمامی گروهها به [نقطه نظرات] یکدیگر گوش کنند و به منظور دستیابی به پیوندهای مشترک وارد یک بحث جدی شوند.

وی افزود: ما می توانیم به نتیجه برسیم. طبعا من میزان اختلافات را نادیده نمی گیرم. موضوع آسان نیست اما غیر قابل وصول نیز نیست و من ناامید نیستم.

رئیس پارلمان لبنان ضمن خطرناک بیان کردن ترور شهید "صالح العریضی" خاطرنشان کرد: حفظ امنیت و ثبات داخلی و ممانعت از وقوع ناآرامی ها در کشور اولویت ما محسوب می شود.

به گزارش مهر، عریضی (از احزاب 8 مارس ) شب پنجشنبه بر اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده در منطقه عالیه واقع در جنوب شرق بیروت ترور شد. در این انفجار شش نفر نیز زخمی شدند.درهمین راستا معاون سید حسن نصرالله گفت ترور عریضی در راستای اهداف رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

این ترور در حالی صورت گرفت که گروه های سیاسی، مذهبی و امنیتی لبنان شب سه شنبه با امضای سندی موسوم به "سند آشتی طرابلس " بر ترک خشونت ها و درگیری ها در شمال لبنان تاکید کردند.

لازم به ذکر است گفتگوهای داخلی لبنان سه شنبه هفته جاری آغاز خواهد شد.