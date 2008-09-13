19 مدرسه غیرانتفاعی در مازندران بازگشایی می شود

مدیر مشارکتهای مردمی و توسعه مدارس غیردولتی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد شش مدرسه ابتدایی، شش مدرسه متوسطه و نظری و مهارتی و هفت مدرسه را آمادگی مستقل تشکیل می دهند.

عباس فلاحیان افزود: از مجموع 543 هزار دانش آموز مازندرانی 57/11 درصد در 552 مدرسه غیرانتفاعی تحصیل می کنند و شهرهای ساری، بابل، آمل و قائمشهر بیشترین دانش آموز غیرانتفاعی را دارند.

به گفته وی، در سال تحصیلی گذشته تعداد 549 مدرسه غیرانتفاعی مشتمل بر 170 مدرسه ابتدایی، 124 مدرسه راهنمایی و 181 مدرسه متوسطه و پیش دانشگاهی و 74 هنرستان کاردانش و فنی و حرفه ای در سطح استان فعالیت داشتند که 62 هزار و 732 دانش آموز استان را تحت پوشش قرار داده بودند.

این مسئول گفت: بر اساس پیش بینی وزارت آموزش و پرورش تا پایان برنامه چهارم توسعه حداقل 67 هزار نفر از دانش آموزان باید تحت پوشش مدارس غیرانتفاعی قرار گیرند که با توجه به تعداد دانش آموزان تحت پوشش این مدارس وضعیت موجود بالاتر از انتظار پیش بینی شده است.

وی بیان داشت: بیش از نیمی از مدارس غیرانتفاعی استان مازندران استیجاری هستند.