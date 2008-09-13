140 میلیون هکتار از اراضی ملی سند دار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد حسن بکائیان گفت: چنانچه سند مالکیت این اراضی صادر نشده باشد، با توجه به بند (ج) ماده 68 قانون برنامه چهارم توسعه ، ادارات ثبت اسناد نقشه های ارائه شده توسط وزارت جهاد کشاورزی را که در آن عملیات ممیزی و تفکیک منابع ملی و دولتی از مستثنیات اشخاص انجام پذیرفته را ملاک عمل در امور ثبتی قرار می دهند و ضمن جانمایی آنها در نقشه منطقه، در موقع صدور سند مالکیت برای مالکین، حدود اراضی ملی را رعایت می کنند.

وی با تاکید بر اهمیت حفظ اراضی ملی و جلوگیری از تجاوز و تعرض به این اراضی افزود: جهت تسریع در صدور اسناد مالکیت و نگهداری اطلاعات ملکی آنها و منظم کردن فرآیند های این املاک در ادارات ثبت ،اداره کل تمرکز دفاتر واملاک دولتی در سال جاری با دستور حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این سازمان تشکیل و آغاز به کار کرد تا با تعامل کلیه دستگاههای دولتی از جمله سازمان ، منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی برای به روز کردن اطلاعات املاک دولتی و همچنین سازمان اوقاف و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای املاک با مالکیت عمومی اقدام کند.

معاون املاک سازمان ثبت اسناد افزود: هم اکنون درگاه الکترونیکی املاک دولتی در حال تعریف و تهیه است تا امر مستند سازی و نگهداری اطلاعات املاک دولتی مکانیزه شده واقدامات آن تسریع شود.