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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۹:۳۰

مدافع استقلال به بیمارستان منتقل شد

مدافع استقلال به بیمارستان منتقل شد

ابراهیم تقی پور که در تمرین عصر امروز تیم فوتبال استقلال مصدوم شده بود، جهت مشخص شدن میزان مصدومیتش به بیمارستان آتیه منتقل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تقی پور در تمرین امروز روی تکل خطرناک آرش برهانی از ناحیه پا دچار مصدومیت شدید و خونریزی شد. پزشک تیم استقلال پس از این مصدومیت احتمال شکستگی پای تقی پور را داد اما اعلام نتیجه نهایی را به انجام معاینات بیشتر موکول کرد.

به همین خاطر پس از پایان این تمرین، ابراهیم تقی پور که پای مصدومش توسط امین نوروزی بخیه شده بود، به بیمارستان آتیه منتقل شد.

به گفته نوروزی قرار است امشب از پای مصدوم تقی پور عکسبرداری شود و نظر نهایی پزشکان در مورد میزان مصدومیت این بازیکن اعلام شود.

کد مطلب 748587

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