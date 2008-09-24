مدافع استقلال به بیمارستان منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر، تقی پور در تمرین امروز روی تکل خطرناک آرش برهانی از ناحیه پا دچار مصدومیت شدید و خونریزی شد. پزشک تیم استقلال پس از این مصدومیت احتمال شکستگی پای تقی پور را داد اما اعلام نتیجه نهایی را به انجام معاینات بیشتر موکول کرد.

به همین خاطر پس از پایان این تمرین، ابراهیم تقی پور که پای مصدومش توسط امین نوروزی بخیه شده بود، به بیمارستان آتیه منتقل شد.

به گفته نوروزی قرار است امشب از پای مصدوم تقی پور عکسبرداری شود و نظر نهایی پزشکان در مورد میزان مصدومیت این بازیکن اعلام شود.