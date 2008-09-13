مشکلات فعالان بخش آبزی پروری و شیلات گلستان بررسی شد

به گزارش خبرنگارمهر از گرگان، مدیر کل شیلات گلستان در این نشست برلزوم برنامه ریزی جامع ،اصولی و همه جانبه برای رفع مشکلات فعالان این عرصه تاکید کرد.

حسینعلی رستمی افزود: : تلاش شیلات گلستان این است که توسعه در فعالیت های شیلاتی به صورت متوازن باشد یعنی همراه با افزایش تولید آبزیان ، زمینه برای افزایش مصرف انواع مختلف ماهی نیز فراهم شود.

وی اظهار داشت : بهبود کیفیت، فرآوری محصولات شیلاتی و عرضه به بازار پس از تولید و صید و همچنین به دست آوردن بازارهای صادراتی از دغدغه های مهم سازمان شیلات است که در شیلات گلستان این مسائل به طور جدی پیگیری می شود.

وی تصریح کرد: باید با تنوع بخشی تولیدات و افزایش کیفیت محصولات،ت ولیدات شیلاتی را با توجه به ذائقه مردم به بازار مصرف عرضه کرد که در صورت تحقق این مهم ضمن ارائه غذای سالم به مردم، می توان در بحث تولید، اشتغال و صادرات پایدار نیز موفق عمل کرد.

به گفته رستمی ، در حال حاضر ظرفیت های بالقوه شیلاتی در استان گلستان بسیار مناسب است و تسهیل در رسیدگی به مسائل و مشکلات ارباب رجوع و بهره بردارن و متقاضیان فعالیت های شیلاتی از ماموریت های مهم شیلاتی استان به شمار می آید.

مدیرکل شیلات گلستان بر ضرورت تعامل بهتر معاونت آبزی پروری با سایر بخش ها به منظور برنامه ریزی دقیق و مناسب تر تاکید و اضافه کرد: استفاده از بهترین و سریع ترین امکانات برای حفظ کیفیت ماهیان صید شده از مزارع پرورش ماهی و دریا، کاهش تلفات، ضایعات و استهلاک در زمان صید، بهبود کیفیت، فراوری و توسعه بازار و رسیدن به سود اقتصادی باید در راس برنامه ها قرار گیرد.

طبق آمار، 20 شرکت تعاونی صیادی پره با یکهزار و 393 عضو ، 134 مزرعه ، 75 آب بندان و منابع آبی و 22 مزرعه سردآبی در گلستان فعالیت دارد.

تولید سالانه محصولات آبزی در این استان حدود 15 هزار تن اعلام شد.