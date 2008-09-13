ادامه تلاش های جدی سید حسن نصرالله و حریری برای نزدیکی دیدگاه های دوجانبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر منابع آگاه به این روزنامه اعلام کردند : تلاش های جدی به صورت غیر آشکار بین سید حسن نصرالله و سعد الحریری سران دو جنبش حزب الله و جریان المستقبل لبنان با هدف ایجاد گامی برای نزدیکی دیدگاه های دوجانبه ادامه دارد و این تلاش ها در مرحله اول مسائل امنیتی را که مانع انجام دیدار بین سید حسن نصرالله و سعد الحریری شد، پشت سر می گذراند.

منابعی که این تلاش ها را پیگیری می کنند، پیشرفت هایی را که تلاش های مذکور به دست آورده است، پنهان می کنند.

این تلاش ها در حالی صورت می گیرد که طی روزهای آتی کنفرانس گفتگوی ملی لبنانی سه شنبه آتی برگزار می شود.

این درحالی است که شیخ نعیم قاسم معاون در گفتگویی که در شماره امروز روزنامه " اوان " کویت منتشر شد، تاکید کرد : در صورت انجام دیدار بین سید حسن نصرالله و سعد الحریری نود درصد مشکلات حل می شود و ده درصد باقی مانده هم از طریق بحث و بررسی حل خواهد شد.

وی درعین حال با اشاره به اعلام آمادگی حزب الله برای انجام این دیدار گفت : تاکنون از سوی طرف مقابل هیچ تصمیم سیاسی برای انجام این دیدار اتخاذ نشد.