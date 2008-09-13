  1. استانها
  2. خوزستان
۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۱۵

اختصاص ‏1710 میلیارد ریال به عنوان سرمایه در گردش طرح‌‌های صنعتی به خوزستان

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون برنامه‌ریزی استاندار خوزستان از اختصاص 171 میلیارد تومان سرمایه در گردش برای اجرای 119 ‏طرح متوسط و بزرگ در کارگروه صنعت و معدن خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز،  اسماعیل عامری گلستان  پیش از ظهر امروز در جلسه کارگروه صنعت و معدن خوزستان اظهار داشت: از این میزان اعتبار، 112 میلیارد تومان  برای اجرای 20 طرح بزرگ با سرمایه درگردش بیش از یک میلیارد تومان و 99 طرح متوسط و کوچک با سرمایه در گردش 58 میلیارد تومان تخصیص یافته است.

 

عامری گلستان افزود: همچنین کارگروه صنعت و معدن استان خوزستان با تخصیص اعتبار و تسهیلات برای اجرای چهار  طرح احداث تجهیزات نیروگاهی و سدسازی، تولید منیزیم از دولومیت، تولید الکل سوختی و تولید محصولات پتروشیمی موافقت کرد.

 

وی اعتبار مورد نیاز این طرح‌ها را در مجموع 71 میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: با تخصیص این اعتبار روند اجرای این طرح‌ها  شتاب می‌گیرد.

 

همچنین در این جلسه استاندار خوزستان بر تسریع در روند اجرای طرح‌های صنعتی استان تاکید کرد و افزود: لازم است در تخصیص اعتبارات و تسهیلات، طرح‌های اولویت دار مشخص شوند.

 

سید جعفر حجازی با اشاره به ظرفیت‌های خالی صنایع در استان خوزستان اظهار داشت: طرح‌های آمایش صنعتی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شوند که همه شهرستان‌ها از این فرصت برخوردار شوند و طرح‌ها در یک یا دو شهر متمرکز نشوند.

 

وی مسائلی همچون حمل و نقل، ملاحظات زیست محیطی، تربیت نیروی کار مهار  و فنی را از مهمترین موضوعاتی دانست که باید در طرح آمایش صنعتی در نظر گرفته شود.

 

نماینده عالی دولت در استان خوزستان بر آموزش نیروهای متخصص تاکید کرد و گفت: لازم است تخصص‌های مورد نیاز صنایع و  واحدهای طرح آمایش صنعتی مشخص شوند تا دانشگاه‌های استان ملزم به تربیت علمی و فنی این نیروها برای کار شوند.

 

همچنین رئیس سازمان صنایع و معادن استان خوزستان سهم خوزستان از اعتبارات سرمایه در گردش طرح‌های صنعتی را 250 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: اجرای52 طرح در قالب طرح آمایش صنعت در خوزستان پیش بینی شده است.

 

سید نورالله حسن زاده تصریح کرد: طرح‌های آمایش صنعت بر اساس امتیازات، قابلیت‌ها و توانایی‌های شهرستان‌ها در استان توزیع شده است.

کد مطلب 748601

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها