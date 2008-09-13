به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، اسماعیل عامری گلستان پیش از ظهر امروز در جلسه کارگروه صنعت و معدن خوزستان اظهار داشت: از این میزان اعتبار، 112 میلیارد تومان برای اجرای 20 طرح بزرگ با سرمایه درگردش بیش از یک میلیارد تومان و 99 طرح متوسط و کوچک با سرمایه در گردش 58 میلیارد تومان تخصیص یافته است.

عامری گلستان افزود: همچنین کارگروه صنعت و معدن استان خوزستان با تخصیص اعتبار و تسهیلات برای اجرای چهار طرح احداث تجهیزات نیروگاهی و سدسازی، تولید منیزیم از دولومیت، تولید الکل سوختی و تولید محصولات پتروشیمی موافقت کرد.

وی اعتبار مورد نیاز این طرح‌ها را در مجموع 71 میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: با تخصیص این اعتبار روند اجرای این طرح‌ها شتاب می‌گیرد.

همچنین در این جلسه استاندار خوزستان بر تسریع در روند اجرای طرح‌های صنعتی استان تاکید کرد و افزود: لازم است در تخصیص اعتبارات و تسهیلات، طرح‌های اولویت دار مشخص شوند.

سید جعفر حجازی با اشاره به ظرفیت‌های خالی صنایع در استان خوزستان اظهار داشت: طرح‌های آمایش صنعتی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شوند که همه شهرستان‌ها از این فرصت برخوردار شوند و طرح‌ها در یک یا دو شهر متمرکز نشوند.

وی مسائلی همچون حمل و نقل، ملاحظات زیست محیطی، تربیت نیروی کار مهار و فنی را از مهمترین موضوعاتی دانست که باید در طرح آمایش صنعتی در نظر گرفته شود.

نماینده عالی دولت در استان خوزستان بر آموزش نیروهای متخصص تاکید کرد و گفت: لازم است تخصص‌های مورد نیاز صنایع و واحدهای طرح آمایش صنعتی مشخص شوند تا دانشگاه‌های استان ملزم به تربیت علمی و فنی این نیروها برای کار شوند.

همچنین رئیس سازمان صنایع و معادن استان خوزستان سهم خوزستان از اعتبارات سرمایه در گردش طرح‌های صنعتی را 250 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: اجرای52 طرح در قالب طرح آمایش صنعت در خوزستان پیش بینی شده است.

سید نورالله حسن زاده تصریح کرد: طرح‌های آمایش صنعت بر اساس امتیازات، قابلیت‌ها و توانایی‌های شهرستان‌ها در استان توزیع شده است.