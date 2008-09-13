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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۲۳

توفان 30 هزار تن از خرمای آبادان را از بین برد

توفان 30 هزار تن از خرمای آبادان را از بین برد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان گفت: توفان چند روز پیش در خوزستان باعث از بین رفتن 30 هزار تن محصول خرمای کشاوزان آبادانی قبل از برداشت شد.

محمد ادریس پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز عنوان کرد: توفان چند روز پیش در خوزستان باعث وارد شدن خسارتهای فراوانی به کشاوزان شهرستان آبادان شد که از این جمله می توان به از بین رفتن 30 هزار تن محصول خرما اشاره کرد.

وی عنوان کرد: در این توفان همچنین سه هزار اصله در خت خرما قطع شد و در کل حدود 60 درصد محصول خرما قبل از برداشت از بین رفت.

ادریس پور با اشاره به جبران ناپذیز بودن خساتهای وارد به کشاوزان آبادان توسط توفان، عنوان کرد: قبل از توفان کشاوزان به علت شرایط خشکسالی و کاهش آب برای آبیاری مزارع و باغات با کاهش 30 درصدی برداشت محصول مواجه بودند که پدیده اخیر این مشکلات را مضاعف تر کرد.

وی تاکید کرد: این خسارتها در حالی به کشاوزوان به خصوص نخلداران وارد می شود که محصول خرمای آنا بیمه نیست و آنها با مشکلات عدیده مالی از این بابت مواجه خواهند شد به همین دلیل باید مسئولین امر فکری برای جبران اینگونه خسارتهای بکنند.

کد مطلب 748605

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